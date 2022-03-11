الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكونجرس الأمريكى يقر تمويلا ضخما لمساعدة أوكرانيا

الكونجرس الأمريكى
الكونجرس الأمريكى

أقرّ الكونجرس الأمريكي، ميزانية جديدة للحكومة الفيدرالية، تتضمن تمويلا ضخما تناهز قيمته 13.6 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا.

والنص الذي يلحظ شقا اقتصاديا وآخر إنسانيا بالإضافة إلى أموال ستخصّص لتزويد كييف بأسلحة وذخيرة، أقرّه مجلس الشيوخ بأغلبية من كلا الحزبين، وذلك غداة إقراره في مجلس النواب.

وبخروجه من الكونجرس سيحال مشروع قانون الموازنة إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه ونشره قانونا نافذا.

وتتضمن الميزانية تمويلا قدره 1.5 تريليون دولار للحكومة الاتحادية حتى 30 من سبتمبر القادم.

ورحب البيت الأبيض بإقرار التشريع، الذي يهدف لتجنب إغلاق أنشطة حكومية قبل مهلة تنتهي منتصف ليل الجمعة عندما ينتهي أجل التمويل الحالي للحكومة.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس بايدن يتطلع إلى توقيع التشريع بما يتضمنه من "دعم تاريخي للشعب الأوكراني في دفاعه عن بلده وديمقراطيته.

وكان البنك الدولي قد قال إن مجلسه التنفيذي وافق، يوم الاثنين، على حزمة قروض ومنح قيمتها 723 مليون دولار لأوكرانيا، لدعم ميزانية الحكومة.

وأضاف البنك الدولي في بيان، أن الحزمة تشمل 350 مليون دولار استكمالا لقرض سابق قدمه البنك، إضافة إلى نحو 139 مليون دولار من خلال ضمانات من هولندا والسويد.

وتشمل الحزمة أيضا 134 مليون دولار من المنح المقدمة من بريطانيا والدنمارك ولاتفيا وليتوانيا وأيسلندا، فضلا عن تمويل مواز قيمته 100 مليون دولار من اليابان.

وأضاف البنك الدولي في بيان، أن الحزمة تشمل 350 مليون دولار استكمالا لقرض سابق قدمه البنك، إضافة إلى نحو 139 مليون دولار من خلال ضمانات من هولندا والسويد.

وتشمل الحزمة أيضا 134 مليون دولار من المنح المقدمة من بريطانيا والدنمارك ولاتفيا وليتوانيا وأيسلندا، فضلا عن تمويل مواز قيمته 100 مليون دولار من اليابان.

أوكرانيا هولندا بايدن البيت الأبيض مجلس النواب

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وائل لطفي

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