الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تدعو لعدم فرض عقوبات يعجز الأوروبيون عن تطبيقها ضد روسيا

أنالينا بيربوك
أنالينا بيربوك

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "لضبط النفس" أثناء بحث الحظر المحتمل على استيراد المحروقات من روسيا، وعدم فرض عقوبات يعجز الاتحاد الأوروبي عن تطبيقها.

واعتبرت بيربوك أن العقوبات غير المدروسة من شأنها أن تؤدي إلى "زعزعة الاستقرار" في الدول الأوروبية، وهو الأمر الذي يسعى إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسب رأيها.

ودعت "لضبط النفس"، وزيادة فاعلية استخدام الطاقة بأسرع ما يمكن، وبذل كل الجهود "لتقليص استيراد الخامات من روسيا".

وأشارت إلى أنه "من غير المجدي فرض عقوبات نضطر للقول إننا لن نتحملها وسنلغيها".

وأضافت: "لو كان بوسعنا فرض الحظر الذي من شأنه وقف الحرب غدا، لفعلنا ذلك".

ولفتت بيربوك إلى أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يعمل على إيجاد بديل للغاز والنفط والفحم من روسيا.

وادعت الوزيرة الألمانية أن روسيا قد تقوم "بزعزعة استقرار دول أخرى، مثل مولدوفا"، وقد تحاول "إحداث الانقسام" بين الدول الغربية.

وأضافت أن وقف استيراد النفط والغاز الروسي الآن من شأنه أن يؤدي إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة في ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى.

يذكر أن الدول الغربية أعلنت فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

روسيا المانيا روسي الاوروبي فرض عقوبات عقوبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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