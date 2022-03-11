وزارة الطاقة السعودية تعلن تعرض مصفاة الرياض لاعتداء بطائرة مسيّرة

أعلن مسؤول في وزارة الطاقة السعودية تعرض مصفاة الرياض لاعتداء بطائرة مسيرة، وشجب هذه الأعمال التخريبية والإرهابية التي تستهدف أمن إمدادات الطاقة.

وصرح المسؤول في وزارة الطاقة بأنه عند الساعة الرابعة وأربعين دقيقة تقريبا من صباح يوم الخميس تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرة مُسيرة عن بعد.

وأضاف أن الهجوم نجم عنه حريق صغير تمت السيطرة عليه، مؤكدا أنه لم تترتب على الاعتداء إصابات أو وفيات كما لم تتأثر أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته.

وأكد أن المملكة تدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن هذه الأعمال التخريبية والإرهابية التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في مناطق مختلفة من المملكة، لا تستهدف المملكة وحدها وإنما تستهدف بشكل أوسع زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وبالتالي التأثير سلبا على الاقتصاد العالمي.

وجدد المسؤول الدعوة التي وجهتها المملكة إلى دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات التخريبية والإرهابية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

وعلى صعيد آخر، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة، في جيزان في المملكة العربية السعودية من خلال طائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها الدفاعات السعودية.

وأكدت دولة الإمارات - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي الإرهابية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، والتي تتطلب ردا رادعا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، وتستدعي من المجتمع الدولي دعم الإجراءات والتدابير التي يتخذها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لوقف استهداف الحوثيين الأعيان المدنية، وردع تهديداتهم لدول المنطقة.

وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.