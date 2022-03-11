الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول أمريكى كبير يكشف عن إجراءات جديدة ستتخذها واشنطن ضد كوريا الشمالية

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي

قال مسؤول أمريكي كبير إن التجارب التي أجرتها كوريا الشمالية في 26 فبراير و 4 مارس كانت لاختبار "عناصر منظومة جديدة" لصواريخ عابرة للقارات. 

 

وأكد المسؤول أن ذلك يمثل "تصعيدا خطيرا" من كوريا الشمالية.

 

وقال المسؤول إنه من المتوقع أن تعلن وزارة الخزانة  "إجراءات جديدة لمنع كوريا الشمالية من الوصول إلى المواد والتكنولوجيا الأجنبية التي تمكنها من تطوير برامج الأسلحة المحظورة"، مضيفا أنه "ستكون هناك مجموعة من الإجراءات الأخرى في الأيام القادمة".

 

وصرح قائلا: "بعد تحليل دقيق، خلصت الحكومة الأمريكية إلى أن تجربتي الصواريخ الباليستية التي أجرتها كوريا الديمقراطية في 26 فبراير و4 مارس من هذا العام تضمنت نظام صاروخ باليستي عابر للقارات جديد نسبيا تعمل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على تطويره".

 

وتابع بالقول: "هذا تصعيد خطير من جانب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، و لكن على عكس الاختبارات الثلاثة للصواريخ البالستية العابرة للقارات التي أجرتها بيونغ يانغ في عام 2017، لم تظهر أي من عمليات الإطلاق هذه مدى أو قدرة صواريخ باليستية عابرة للقارات".

 

وأفاد بأنه من المحتمل أن تهدف عمليات الإطلاق هذه إلى اختبار عناصر من هذه الأنظمة الجديدة قبل قيام كوريا الشمالية بإجراء إطلاق في المدى الكامل، و الذي من المحتمل أن يحاولوا إخفاءه كإطلاق فضائي.

 

وأشار المسؤول إلى أنه تم الكشف عن النظام الجديد لأول مرة خلال موكب حزب العمال الكوري في أكتوبر 2020 ومرة ​​أخرى في معرض الدفاع في أكتوبر 2021.

 

وشدد على أن الولايات المتحدة تدين بشدة عمليات الإطلاق، معتبرة أنها "انتهاك صارخ لقرارات متعددة لمجلس الأمن الدولي، و تثير التوترات، وتهدد بزعزعة استقرار الوضع الأمني ​​في المنطقة".

اجراءات كوريا الشمالية الشمالى كوريا اجراءات جديدة مسؤول أمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

ملوك الجدعنة.. مصريون يطلقون مبادرة عالمية لإجلاء العرب من أرض المعركة: «كلنا إخوة»

وزارة الطاقة السعودية تعلن تعرض مصفاة الرياض لاعتداء بطائرة مسيّرة

مسؤول أمريكى كبير يكشف عن إجراءات جديدة ستتخذها واشنطن ضد كوريا الشمالية

ألمانيا تدعو لعدم فرض عقوبات يعجز الأوروبيون عن تطبيقها ضد روسيا

شيرمان بعد لقاء تبون: علاقات واشنطن مع الجزائر عميقة

إطلاق اسم المعمارية الراحلة زها حديد على أحد شوارع بغداد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

ماجد حبته

مصر وطاجيكستان

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية