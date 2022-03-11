العرض المسرحي "الرَبع الخالي" وفيلم "برا المنهج" بمركز الفنون بالإسكندرية

يستقبل المسرح الصغير بمركز المؤتمرات التابع لمكتبة الإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، العرض المسرحي "الرَبع الخالي"، من إخراج مذر الفخراني، ومن تأليف الكاتب المسرحي محمد عاطف، والعرض من بطولة أحمد إسماعيل وعمرو وهبان.

ــ "وعرض برا المنهج" في سينما الأحد

في سياق متصل، وضمن عروض سينما الأحد، والتي ينظمها مركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية، يعرض في السابعة من مساء بعد غد الأحد، الفيلم الروائي الطويل "برا المنهج"، وذلك بقاعة الأوديتوريوم، ويعقب عرض الفيلم لقاء مع مخرج الفيلم عمرو سلامة، والموسيقار الكبير راجح داود، والمنتجة شهيناز العقاد.

وفيلم "برا المنهج"، إنتاج مصري للعام الماضي 2021 وتبلغ مدة عرضه 100 دقيقة. الفيلم سيناريو وحوار خالد دياب، قصة وتأليف وإخراج عمرو سلامة. ومن بطولة كل من النجوم: ماجد الكدواني ــ روبي ــ أسماء أبو اليزيد ــ أحمد خالد صالح ــ دنيا ماهر ــ أحمد أمين ــ محمد دياب وأحمد عبد الهادي.

تدور أحداث فيلم "برا المنهج"، حول الطفل اليتيم والذي يدعي "نور"، يدخل في تحدي ما أصدقائه الذين دائما ما يسخرون منه لدخول أحد المنازل، والذي تدور حوله الأساطير بأنه منزل مهجور تسكنه العفاريت. وعندما ينجح نور في دخول المنزل يفاجئ بوجود ساكنه العجوز الذي يعيش وحيدا منعزلا عن العالم وعن الحياة والناس، فيحاول نور أن يتقرب منه لتنشأ بينهما صداقة وتتوالي الأحداث.

وتعتبر مكتبة الإسكندرية ساحة للتعبير عن التعددية الثقافية، تشغلها حرية الرأي والتعبير، وتعزيز التعددية والتنوع، وتقديم كل جديد في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتفاعل مع العالم الرقمي والفنون المختلفة والبحث الأكاديمي جنبًا إلى جنب مع وظيفتها الأصلية بوصفها مكتبة، فتحوي الكتاب والدورية والمخطوط؛ خدمة للقارئ العام، والمتخصص على السواء.

مكتبة الإسكندرية معنية بقضايا الحوار، وبناء الرؤى، وبلورة الأفكار من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها أو تستضيفها، ويعبر فيها الجميع عن أفكارهم، خاصة الشباب؛ إذ يقدمون ما لديهم من قدرات إبداعية. لكسر حواجز المكان والزمان عبر رحلة غوص في أعماق التراث٬ لإلتقاط إضاءات تعيد مكتبة الإسكندرية تقديمها في قالب معاصر، وتقدم ثمرات المعرفة الإنسانية عبر شبكة الإنترنت من خلال مواقع مكتبة الإسكندرية٬ بغية إتاحة المعرفة بصورة رقمية بلغات ثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية.