السبت.. حلقة خاصة من «الدوم» لإعلان نتائج المفتاح الذهبى للتأهل للمرحلة النهائية

قررت إدارة مسابقة الدوم عرض حلقة خاصة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة مساء وحلقة استثنائية لإعلان نتائح المفتاح الذهب، ضمن المرحلة الحالية من أجل تأهل المتسابقين للمرحلة التالية من البرنامج والدخول في المسابقات النهاية.

ومن المقرر أن تحرى عملية التصويت بشكل مباشر في مهمة صعبة، حيث تم تخصيص رقم 4050 للتصويت لإعادة متسابقين إلى فئة التمثيل ومتسابقين إلى فئة الغناء ومتسابق إلى فئة التقديم للدخول للمراحل النهاية.

وقدمت ثلاث مشتركات من متسابقي الدوم "أميرة ونهى وسارة" أغنية "أما براوة" في افتتاحية الحلقة الرابعة من مرحلة المفتاح الذهبي ببرنامج اكتشاف المواهب "الدوم" المذاع على قناة أون.

وقدم عدد من شباب الفرق الاستعراضية استعراضا مع الأغنية التي قدمتها المتسابقات في أداء متميز وسط تفاعل كبير من الجمهور ولجنة التحكيم.

بدأت الحلقة الرابعة من مرحلة «المفتاح الذهبى» فى برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب عبر قناة ON في مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني.

وأصبح التصويت متاح للجماهير من أجل إنقاذ المواهب عبر رقم ٤٠٥٠ أو من خلال التصويت عبر رسائل “Sms” من خلال الموقع الرسمي لبرنامج الدوم في حال التصفح على الموقع من خلال الهاتف.

وشهدت الحلقة السابقة من برنامج الدوم تأهل ١٠ مشتركين والتي حددتهم لجنة التحكيم المكونة من النجمة ليلى علوي والمخرج تامر محسن والموسيقار العالمي نادر عباسي، وهم من فئة الغناء يمنى حسن رقم ١١٦ من الإسكندرية ، ورحمة ضاحي رقم ١١٧ من القاهرة وفارس مصطفى رقم ١٢٠ الاقصر، وكروان رقم ١١٩ من القاهرة.

وفي فئة التمثيل نادين خالد رقم ٢١٦ من القاهرة، وآية زيد رقم ٢١٨ من محافظة الإسكندرية ومادونا رقم ٢١٩ هاني من محافظة أسيوط، مريم مصطفى رقم ٢٢٠ من القاهرة ويوسف الجبروني رقم ٢١٧ من بورسعيد.

برنامج “الدوم” تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ ٦٠ ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، والمخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.



وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من ٢١ لـ ٢ ٨ عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ ١٥ ألف مشترك.