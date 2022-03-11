الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 11 -3-2022

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، نهارا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.


وتوقع الخبراء أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 17 08
الإسكندرية 16 10
وادي النطرون 16 10
طنطا 17 08
شبين الكوم 17 09
دمنهور 16 10
بلطيم 17 11
مطروح 16 10
السلوم 15 10
سيوة 18 07
بورسعيد 16 09
دمياط 16 09
الزقازيق 17 08
المنصورة 17 08
الإسماعيلية 18 09
السويس 18 09
العريش 15 08
رفح 15 07
رأس سدر 17 11
نخل 15 05
نويبع 19 12
طابا 19 13
كاترين 08 03
الطور 19 13
شرم الشيخ 21 13
الغردقة 20 12
مرسى علم 20 13
الفيوم 19 07
بني سويف 19 08
المنيا 18 08
أسيوط 18 08
سوهاج 18 09
قنا 19 09
الأقصر 21 11
أسوان 21 12
إدفو 22 11
أبو سمبل 22 12
الوادي الجديد 23 13
الشلاتين 23 13
أبو رماد 23 14
حلايب 24 14
رأس حدربة 23 15
 

الوادي الجديد البحر المتوسط العريش ارصاد المنصورة درجات الحرارة حالة الطقس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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