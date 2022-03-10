أميرة ضاحى تبدع على مسرح الدوم بـ«مين السبب فى الحب»

تألقت المتسابقة أميرة ضاحي على مسرح الدوم بأغنية "مين السبب في الحب" حيث حققت نجاحا كبيرا وأبهرت لجنة التحكيم والجمهور ضمن الحلقة الرابعة من مرحلة “المفتاح الذهبي” ببرنامج الدوم الذي تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفذه شركة ميديا هب.

وعلق المخرج تامر محسن على أداء المتسابقة قائلا: "برافو يا أميرة صوتك حلو أكتر حاجة عجباني إنه صوت خاص كل مرة أعرف أمميزه وفيه شجاعة بتقديم أغنية صعبة للغاية".

وقالت النجمة ليلى علوي: "غنيتي حلو وغنيتي صح وأحساسك كان حلو يمكن فيه بعض نوت في فينال الأغنية بتنزل لكن إمكانياتك حلوة".

بينما قال المايسترو نادر عباسي: "أميرة عجبتيني للغاية واختيار الأغنية جميل رغم إنها صعبة وأديتيها بصوتك واستخدام متمكن واستخدام عرب مميز ومبسوط بيكي بجد".

يعرض برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر شاشة قناة ON الساعة العاشرة مساء في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إشراف شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومن إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان قد تقدم إلى المسابقة قرابة 20 ألف متسابق من 27 محافظة وتمت تصفيتهم وفقا للمعايير الموضوعة للاختيار حتى وصل عددهم إلى 200 مشترك يتم إجراء شروط المسابقة عليها خلال 12 حلقة.