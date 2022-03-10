الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

في زيارات منزلية.. «حماة الوطن» يُكرم أسر الشهداء احتفالًا بـ«يوم الشهيد» (صور)

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

نظم حزب حماة الوطن، اليوم الخميس، عددًا من الزيارات المنزلية لأسر الشهداء لتكريمهم احتفالًا بذكرى “يوم الشهيد” تنفيذًا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب.

وقدم وفد الحزب برئاسة الدكتورة إيمان الشامي، أمينة التضامن الاجتماعي بالحزب، وعدد من أعضاء الأمانة، الهدايا الرمزية لأسر الشهداء بمحافظة القاهرة.

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وكرم الحزب أسر الشهداء "النقيب إسلام مشهور، واللواء عامر عبد المقصود، والعقيد أركان حرب أحمد شحاته حسنين، والعميد هشام العزب، والرائد وائل محمد كمال صلاح، واللواء جمال غانم، والنقيب كريم وجيه، والمجند مصطفى مختار، والرائد هشام جمال شتا، والعميد أركان حرب أحمد عبد المحسن".

من ناحية أخرى، افتتحت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة، برئاسة اللواء إيهاب هلال، مقرين جديدين لأمانتي التجمع الخامس ومدينة نصر. 

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حضر الافتتاح  اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية، واللواء حاتم حشمت، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، كما حضر حفل الافتتاح الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم الحزب وأمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة، والعميد أحمد الأشموني أمين العلاقات العامة، والدكتورة غادة البدوي أمين أمانة المراسم، والنائبة ميرال الهريدي، أمين أمانة التعليم وعضو مجلس النواب.

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حزب حماة الوطن يوم الشهيد الشهداء الفريق جلال الهريدي محافظة القاهرة اهالى الشهداء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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