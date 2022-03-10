الخميس 10 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

برلمان الطلائع يزور مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية (صور)

شباب الطلائع يزورون
شباب الطلائع يزورون الازهر للفتوى

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فوج الشباب المشارك في نموذج «محاكاة رئاسة مجلس الوزراء» والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية معالي الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحت شعار «كن قياديًا.. كن مؤثرًا».

حضر الشباب خلال الزيارة محاضرة عن التعريف بالمركز وأقسامة ودوره في القضاء على فوضى الفتاوى، والتصدي للفكر المتطرف، ودوره في لم شمل الأسرة المصرية والاستقرار المجتمعي.

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وعن الدور الإلكتروني للمركز تحدث المحاضرون إلى الشباب عن أهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها للجمهور باللغة العربية وثلاثث لغات أجنبية، وعن كيفية التواصل معه، إضافة إلى عدد من المحاور التوعوية مثل: ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

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وأوضح المحاضرون من علماء المركز سعادتهم بتلقى أسئلتهم واستفساراتهم عن كل ما يشغل أذهانهم على نوافذ المركز الإلكترونية المختلفة، ثم قام الوفد بتفقد أقسام المركز وتعرفوا عن قرب على أقسامه وآلية عمله ووحداته المتنوعة.

فى السياق ذاته، واصل مركز الأزهر العالمي للفتوى، فعالياته التوعوية ضمن برنامج «التوعية الأسرية والمجتمعية»، في عددٍ من محافظات الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، واستقبلت محافظة الإسكندرية البرنامج لمدة أسبوع كامل في المدينة الشبابية بأبي قير.

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وخلال محاضرات اليوم الخميس، تحدث الشيخ حازم شلبي عن غاية خلق الإنسان، ومعنى مقام العبودية وكيفية تحقيقه بما يعزز الإيمان واليقين، وتحدث الشيخ إسلام ضيف الله عن قيمة الحياة وكيفية مواجهة تحدياتها بالعلم النافع والعمل الصالح، وكان الحضور من شباب أندية التطوع والجوالة من مختلف مراكز شباب محافظات مصر، ثم عقدت ورشة تفاعلية عن أهمية الحفاظ على الثوابت الدينية أدارها الشيخ محمود سماحة.

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وتناولت المحاضرات عددًا من المحاور أهمها، مفهوم عبودية الله سبحانه، ومكانة العقل في الإسلام، وحثِّ القرآن على التفكر والتدبر سواء في كتاب الله المقروء أم كتاب الله المنظور وهو الكون، كما تناولت المحاضرات أهمية المحافظة على الوقت واستثماره، وأن الحياة نعمة عظيمة ينبغي استثمارها والحفاظ عليها.

برلمان طلائع مصر يزور مركز الأزهر العالمي الفتوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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