الخميس 10 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر توصيات جديدة لمواجهة تقلبات المناخ

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أصدرت لجنة متابعة التقلبات المناخية بوزارة الزراعة عدة توصيات للمزارعين، وذلك  في ظل ما تتعرض له البلاد من تقلبات مناخية خلال هذه الأيام وفي إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة حالة التغيرات المناخية وتأثيراتها على الأنشطة الزراعية المختلفة وإعداد التوصيات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهذه التقلبات.

تفاصيل الحالة المتوقعة من التقلبات المناخية شديدة الاضطراب وابرز مظاهرها المناخية: نشاط كبير للرياح المحملة بالرمال والأتربة يوم الخميس 10 مارس يشمل أجزاء كبيرة من الجمهورية لتتجاوز سرعات الرياح 40-55 كم  ساعة.

وأوضح البيان أن هناك انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة ليعود الطقس الشتوي شديد البرودة ليلاً لتلامس الحرارة الـ 5 - 6 °م ليلاً مرة أخرى على مناطق كثيرة من الجمهورية، و يستمر سيطرة الكتلة الباردة طوال الأسبوع القادم لتعود أجواء شهر " طوبة " مرة أخرى ، مما قد يسبب آثار سلبية على أشجار الفاكهة بالتحديد.

أهم التأثيرات المتوقعة والتوصيات:

- التأثير على عمليات النمو والتحجيم للبطاطس الصيفية والنمو فى الفاصوليا والتحجيم والتلوين فى الطماطم (في الصعيد) وعمليات مليء الحبوب فى الفول والبسلة والكمون واليانسون والحمص والحلبة  
- الاهتمام بضبط الري واضافة مركبات البوتاسيوم مع الري أو رشاً ( سلفات بوتاسيوم مع الري 10 – 12 كم مع الري بالغمر و 4-5 كجم مع التنقيط) ، نترات وسترات البوتاسيوم رشاَ بعدل 6-8 مم / لتر.

-  تأثر عمليات الاخصاب والعقد فى معظم اشجار الفاكهة (مانجو - عنب - زيتون - نخيل...).

- الاهتمام بضبط الري قدر الامكان وزيادة اضافة مركبات عالي الفسفور (حامض فسفوريك – ماب ...) مع الري – الرش بمركبات الكالسيوم بورون من مصادر جيدة وبدون خلط.

- البرودة الشديدة ليلا ستؤثر على معدل نمو  الشتلات (الطماطم، الباذنجان، الفلفل، الكوسة، الكنتالوب، الشمام)  أو معدلات انبات التقاوي لمحاصيل  العروة الصيفي المبكر مثل الذرة أو القطن أو لب البطيخ 
- يفضل تأجيل الزراعة حتى نهاية الأسبوع القادم.

-  زيادة مناسبة الظروف للفحة الساق الصمغية وعفن الساق فى الكنتالوب والبطيخ والخيار وعلى التبقع البكتيري على الطماطم ... واعفان الجذور فى الفاصوليا.

-  زيادة فى انتشار البياض الدقيقي على المانجو واللطعة الارجوانية والبياض الزغبي فى الصعيد على البصل "البزق" لانتاج الحبة السوداء.
- اجراء الرشات الوقائية او العلاجية بالمركبات (ازوكسي استروبين – فوستيل المونيوم – مانكوزيب – سامسكونيل – بينالاكسيل – ميتالاكسيل – كونازول ...)

- احتمالية حدوث ظاهرة الرقاد للقمح وخاصة في التوقيتات التي تزيد فيها سرعات الرياح عن 35- 40 كم / ساعة ، بالتالي ممنوع الري في التوقيتات التي تزيد فيها سرعات الرياح.

- توقف الإصابة ببعض الامراض التي ظهرت خلال القترات الماضية مثل صدأ القمح ولفحات البطاطس وتبقعات الفول البلدي.

- خفض تعداد الحشرات مثل المن والتربس على القمح والبطاطس الصيفي والفول وغيرها .

- زيادة تحجيم البطاطس الشتوي والبنجر والثوم والبصل المبكر.

الزراعة تصدر توصياتها وإرشاداتها للمزارعين لمواجهة الظروف

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

ملوك الجدعنة.. مصريون يطلقون مبادرة عالمية لإجلاء العرب من أرض المعركة: «كلنا إخوة»

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

رئيس مجلس النواب: توافق تام في الرؤى بين البرلمانين المصري والكويتي

3 ملايين جنيه حجم تعاملات.. حبس عصابة جمع مدخرات العاملين بالخارج

ضبط 40 مخالفة في حملة مكبرة لمواجهة جشع التجار بشبرا الخيمة

بـ«حلة بسلة».. عامل يحرق زوجته فى التبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

ماجد حبته

مصر وطاجيكستان

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية