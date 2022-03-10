«الشريف» يتابع مع أعضاء البرلمان المخطط الاستراتيجي لتطوير الإسكندرية

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة مراحل تنفيذ المخطط الاستراتيجى لمحافظة الإسكندرية والمشروعات الكبرى المزمع إقامتها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر الاجتماع؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، و محمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية، وجميع الجهات المعنية.

وأكد المحافظ أن القيادة السياسية لا تدخر جهدًا لدعم المحافظة ووضعها على خريطة التنمية، موضحًا أن مشروع المخطط الاستراتيجي للإسكندرية 2032 يحدد لنا الرؤية المستقبلية التنموية للمحافظة وما يترتب عليه من إحداث نقلة نوعية من خلال خلق امتداد عمراني جديد وتحقيق تنمية شاملة بالمحافظة في إطار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وقال الشريف إن المحافظة حريصة على عقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لاسيما خلال مراحل تنفيذ المخطط الإستراتيجى خاصة أن الأمر يتطلب تسهيل أعمال الرفع العمرانى للمناطق لافتاً أننا جميعا نعمل في صف واحد لخدمة المواطن السكندري وصالح مدينة الإسكندرية.

من جانبها؛ أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، أن المحافظة تهتم حاليًا بإعداد المخططات التفصيلية لتنظيم العمران بالمدينة وتسهيل منظومة البناء وتحقيق الأهداف بالمخرجات الناتجة عن المخطط الاستراتيجي. لافتة إلى أن ذلك يتم بالمشاركة بين المجتمع المدني وقاطني المناطق والسادة النواب، وذلك من أجل الحفاظ على الرؤية التنموية للمحافظة واستدامة استغلال الأراضي وضمان التوزيع العادل للخدمات بما يتلائم مع إحتياجات المواطنين.

وخلال الاجتماع؛ تم استعراض جوانب مراحل تنفيذ المخطط الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية المختلفة، وتم التطرق إلى آليات الدراسة والمدخلات والمخرجات، ونبذة عن المشروعات التي تقوم بتنفيذها أجهزة الدولة حاليا بمحافظة الإسكندرية.