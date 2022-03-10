النمسا تشهد إصابات قياسية بكورونا لليوم الثانى على التوالى

أعلنت السلطات النمساوية الخميس، أن البلاد سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا للإصابات اليومية الجديدة بكورونا لليوم الثاني على التوالي.

بعد أن تم تسجيل نحو 48 ألف إصابة جديدة في غضون الأربع والعشرين ساعة لماضية أمس الأربعاء، وصل الرقم لليوم الخميس إلى حوالي 50 ألف إصابة.

وكان خبراء يعارضون قرار الحكومة النمساوية، برفع كل القيود المتبقية لمكافحة كوفيد19، السبت الماضي، قائلين إن الخطوة تأتي مبكرة للغاية.

ومع ذلك، تراجع عدد المرضى المصابين بكوفيد19- في المستشفيات بالنمسا بشكل طفيف مقارنة باليوم السابق عليه، بينما ظل عدد المرضى بكوفيد بوحدات العناية المركزة مستقرا.

ويبلغ حاليا معدل الإصابات في 7 أيام لكل 100 ألف شخص بالبلاد، حوالي 2800 حالة إصابة.

وقد علقت الحكومة النمساوية العمل بقانون إلزامية الحصول على لقاح فيروس كورونا، في تخفيف لأكثر الإجراءات صرامة في أوروبا لمواجهة فيروس كورونا، حيث غير متحور أوميكرون من كيفية تعامل المسئولين مع الفيروس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الصحة يوهانيس راوخ القول، إن الحكومة في فيينا سوف تراجع سياستها المتعلقة باللقاح خلال ثلاثة أشهر، وما زال أمامها خيار للتعامل بمرونة مع التطورات.

وأصبح من غير المقرر فرض غرامات بقيمة 3600 يورو (3930 دولارًا) على المخالفين ابتداءً من نصف الشهر الجاري، كما كان مقررًا من قبل.

ويشار إلى توقف معظم أنحاء النمسا عن طلب معرفة الوضع من تلقى اللقاح أو شهادة تفيد سلبية الإصابة بفيروس كورونا لدى دخول الفنادق أو المطاعم.

يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.