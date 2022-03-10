تقرير بريطانى: مخاوف من تدمير كييف بعد محاصرتها من القوات الروسية

أكدت تقارير أوروبية بدء القوات الروسية اقتحام العاصمة الأوكرانية كييف من جميع الجوانب، واستخدام سلاح المدرعات وسط مخاوف من تدمير كبير يطال العاصمة؛ بسبب عمليات القصف كما حدث في المدن السابقة.

فيما قالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن منطقة إيربين، غربي العاصمة، عاشت أمس، ليلة صعبة لكن القوات الأوكرانية قادت "هجوما مضادا" هذا الصباح وسط معارك جارية حاليا ضد الروس، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم يأتي وسط مخاوف من أن العاصمة قد تتعرض قريبًا لقصف عنيف كما فعلت قوات روسيا في أماكن أخرى، مشيرة إلى أن غارة في مدينة ماريوبول أمس قتلت ثلاثة وأصابت 17 في مستشفى للولادة، فيما أسفرت غارة على خاركيف ليلاً عن مقتل أربعة بينهم طفلان وإصابة طفلة في الخامسة من العمر.

ووفقًا لوزارة الدفاع الأوكرانية، قُتل العقيد أندريه زاخاروف، قائد فوج الدبابات الروسي، في الكمين الأوكراني بالعاصمة، وتم اعتراض أحاديث إذاعية من الروس في ساحة المعركة، مشيرة إلى أنهم رصدوا اتصالات للقوات الروسية تؤكد وقوع خسائر كبيرة في صفوفهم.

وهذا يعد أحدث قائد روسي يقتل في أوكرانيا، بعد مقتل اثنين من الجنرالات على يد قوات كييف، فسبق أن حصل العقيد زاخاروف على وسام الشجاعة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2016.

وقال فاديم دينيسينكو مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية تمكنت أيضًا من وقف الهجوم في إيربين، وشنت هجوما مضادا صباح الخميس مع استمرار المعارك، فيما قال الجيش الأوكراني إنه أحبط اليوم محاولة روسية لعبور نهر إيربين في بلدة موشون.

وقال محللون في معهد دراسات الحرب، إن ذلك يعني أن المهمة الروسية للاعتداء على العاصمة الأوكرانية جارية الآن، وسط مخاوف من أن الضربات الجوية المدمرة على مدينة ماريوبول وخاركيف قد تحدث قريبًا في العاصمة.

واليوم، قال الجيش الأوكراني، إن الجهود الروسية لمهاجمة كييف تم "تقييدها" مع إحباط الهجمات في مدن ميكولايف حيث يحاول رجال بوتين الدفع باتجاه كريفي ريه - إلى الشمال الشرقي -وفوزنيسنسك- الى الشمال الغربي.

وقال مسؤولون إن القوات الروسية ما زالت تطوق ماريوبول لكنها لا تزال في أيدي أوكرانيا، مؤكدين أن الطائرات المقاتلة الأوكرانية ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات دمرت أربع طائرات هجومية روسية من طراز Su-25 وطائرتي هليكوبتر روسيتين خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وتقدر كييف أن روسيا فقدت نحو 12000 جندي في القتال، بجانب 335 دبابة و1100 ناقلة جند مدرعة و500 مركبة و81 طائرة هليكوبتر و 49 طائرة.

فيما قالت روسيا إنها دمرت أكثر من 2900 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وسيطرت على عدد من الأحياء في مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب أوكرانيا.