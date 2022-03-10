«الزراعة»: بحوث الصحراء ينظم قافلة بيطرية مجانية بشمال سيناء

نظم مركز بحوث الصحراء قافلة بيطرية مجانية لدعم المزارعين وصغار المربين بالقرى والتجمعات البدوية بالشيخ زويد بشمال سيناء.

وأوضح الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أن من أهم أهداف المركز هي النهوض بالثروة الحيوانية وتنميتها بالمناطق الصحراوية.

وأفاد بأن من أهم المحاور التي يجب الاهتمام بها للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمناطق الصحراوية هي الاهتمام بالحالة الصحية للحيوانات، وأن هذه القافلة تأتي في إطار تنظيم المركز لعدد من القوافل البيطرية المجانية لخدمة المناطق الأكثر احتياجا بشمال سيناء، وانطلاقا من دور المركز ومشاركته في خدمة المجتمع الصحراوي وتطوير العمل الحقلي، والاهتمام بالجانب التطبيقي للبحوث العلمية، مشيرا إلى أن القافلة تضمنت الكشف على 50 حالة ضعف عام وهزال بالإضافة إلى إعطاء العلاجات اللازمة للوقاية من انتشار الأمراض وتوزيع عدد من المستلزمات البيطرية والأدوية المجانية وفقا لاحتياجات الزراع وصغار المربين بالقرى والتجمعات البدوية التابعة لمركز ومدينة الشيخ زويد.

ومن جانبه، أفاد الدكتور حسام عبد العال رئيس البرنامج البحثي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة أن النهوض بالثروة الحيوانية والعمل على تنميتها تأتي ضمن الأنشطة التطبيقية للبرنامج بالتعاون مع برنامج إنتاج وتصنيع الأعلاف بمركز بحوث الصحراء، مؤكدا على أهمية الثروة الحيوانية كمصدر دخل رئيسي للكثير من بدو سيناء، ومساهمتها في توفير الغذاء للأسر بالتجمعات البدوية، فضلا عن إنتاج الالبان والأسمدة والجلود، كما تضمن لكثير من البدو محدودي الموارد البقاء على درجة عالية من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والزراعة المستدامة.