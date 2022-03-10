إزالة 41 منزلا في سور مجرى العيون ونقل 126 أسرة إلى «الخيالة»

واصلت الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة وحي مصر القديمة، أعمال الإزالة والإخلاء والتسكين بمناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة التابعة لحى مصر القديمة الملاصقة لسور مجرى العيون في إطار توجيهات المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بمتابعة اعمال الازالة الجارية والوقوف على آخر المستجدات بموقع الإزالة وتذليل أى عقبات وإيجاد حلول فورية لها .

ووجهت نائب المحافظ فريق العمل بضرورة المضى بخطوات سريعة فى أعمال الإزالة للانتهاء فى الموعد المحدد، كما شددت على توجيه كافة أشكال الدعم والتعاون مع المواطنين من قاطنى العقارات الجارى إزالتها لحين الانتهاء من أعمال التسكين من خلال توفير فرق العمل المعاونة لهم لنقل كافة متعلقاتهم بوسائل النقل التي تم توفيرها لهذا الغرض وطبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وصرحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بأنه قد وصل عدد العقارات التى تم اليوم الانتهاء من إخلائها ٨ عقارات بإجمالي ٢٠ أسرة مستحقة ليكون إجمالي ما تم اخلاءه وهدمه حتى الآن ٤١ عقار من إجمالي ٥٢٠ عقار وإخلاء ١٢٦ أسرة مستحقة من إجمالى ١٦٦٠ أسرة مقرر إخلاءهم .





وأضافت أنه يتم نقل سكان المناطق الى كمبوند الخيالة أحدث مشروعات الدولة المصرية المقدمة إلى أبنائها لتخليصهم من المناطق الخطرة حيث يطل الكمبوند على بحيرة عين الحياة وعددا من المناطق الأثرية وبالقرب من متحف الحضارات، ونادي الفروسية، ويقع في منتصف الطرق المؤدية إلى مناطق السيدة عائشة، وكورنيش النيل، والمنيل والتي تطورت وتغيرت ملامحها نهائيا.

وأوضحت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال إزالات منطقة «السكر والليمون، وحوش الغجر، والجيارة» استكمالا لجهود الدولة والمنطقة الجنوبية لتطوير كافة المناطق الغير آمنة والخطرة تحقيقا لشعار «مصر بلا عشوائيات» ليشمل مناطق اخرى تنفيذا لمخطط تطوير سور مجرى العيون وإخلاء ما يقرب من ٩٥ فدان لإنشاء مجتمع حضاري سكني وترفيهي يعود للقاهرة مظهرها العريق.