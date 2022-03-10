«التعليم»: لدينا الكثير مثل محمد صلاح في المدارس يحتاجون للاكتشاف
ضرب الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، المثل بمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، في التفوق والموهبة التي تستحق الإشادة.
وقال حجازي ، خلال الاحتفالية المقامة الآن من وزارة التربية والتعليم لتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة كرة اليد على مستوى العالم: محمد صلاح ابن مصر يشرف مصر دائما، ويوجد لدينا في المدارس العديد من المواهب مثله ولكن يحتاجون إلى الاكتشاف.
ووجه نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة للطلاب: استمروا على النجاح فأنتم أبطال المستقبل ومحتاجين نسمع عنكم بعد سنوات علي مستوي العالم كله، مضيفا: حافظوا على الحصول على أعلى المستويات في كل المسابقات العالمية، لافتا إلى أن الدكتور شوقي وزير التربية والتعليم يوجه لهم الكثير من الشكر والدعم.