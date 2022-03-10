جامعة سوهاج تواصل فعاليات مؤتمر صحة وتنمية المرأة

تواصل جامعة سوهاج فعاليات مؤتمر صحة وتنمية المرأة بالتعاون مع جمعية تعزيز المرأة، حيث أقيمت ورشة العمل الثانية، تحت عنوان "الفحص المتقدم بالموجات فوق الصوتية للاكتشاف المبكر لتشوهات واعتلال الأجنة مبكرا"، وذلك بقاعة الدكتور محمود رياض بكلية الطب البشري بالحرم الجامعي القديم .

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن الأبحاث العلمية الخاصة بالموجات فوق الصوتية للاكتشاف المبكر لتشوهات الأجنة مبكراً، تهدف لتحسين وتطوير التعليم والبحث العلمي فى مجال الفحص بالموجات فوق الصوتية، مضيفاً أن تدريب شباب الأطباء فى هذا المجال الدقيق بطريقة علمية متقدمة يعمل على صقل المستوى العلمي لهم، ويزيد من مهاراتهم العملية، وذلك بإشراف نخبة من الأساتذة بالجامعات المصرية.

وأضاف الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن الورشة تناولت أساسيات وطرق فحص الجنين، وفحص الكلى والجهاز الهضمي للجنين، كيفية استخدام الموجات فوق الصوتية لفحص الجنين داخل بطن الأم باستخدام الأجهزة الحديثة من جهاز الدوبلر الملون، وجهاز الفحص ثلاثي ورباعي الأبعاد وذلك بهدف الكشف المبكر عن تشوهات الجنين، بالإضافة إلي إستخدام الموجات فوق الصوتية في اكتشاف الأمراض التي تخص الجهاز العصبي للجنين، بالإضافة إلى شق عملي يتم خلاله تناول بعض الحالات المرضية.

وأوضح كل من الدكتور مجدي القاضي والدكتور أحمد فوزي رئيسي المؤتمر، أن الفحص بالموجات فوق الصوتية يعد ضروريًا للكشف المبكر لنمو الجنين، وعمر الحمل، وتاريخ الإستحقاق من الإضطرابات الوراثية، وأيضاً الحمل المتعدد، ومعدل ضربات قلب الجنين، الحمل خارج الرحم، مشيراً إلي أنه تم عرض مخاطر الفحص المتقدم بالموجات فوق الصوتية للاكتشاف المبكر لتشوهات الأجنة مبكراً، فهي تُعد آمنةً عند إستخدامها على الوجه الصحيح، ولكن ينبغي استخدام أقل كمية من طاقة الموجات فوق الصوتية والتي توفر تقييمًا دقيقًا، فتلك الموجات لا تكشف على الجنين جميع عيوب الولادة، وغالباً توضح عن طريق الخطأ وجود عيبٍ خلقيّ في حين أنه غير موجود.

جدير بالذكر أنه حضر الورشة الدكتور محمود فهمي منصور نقيب الأطباء بالمحافظة، والتي حاضر فيها كلا من الدكتور محمد إيهاب أستاذ و رئيس وحدة الطب الجنين بجامعة القاهرة، والدكتور حسن صلاح أستاذ التوليد وأمراض النساء بجامعة أسيوط، والدكتورة هند شلبي أستاذ و رئيس وحدة الطب الجنين بجامعة المنصورة ، والدكتور محمد أبو الليل مدرس أمراض التوليد وأمراض النساء.