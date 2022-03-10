الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 16 محضرًا في حملة على المخابز ببنى سويف

المخابز
المخابز

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، بمواصلة الأجهزة المعنية حملاتها التموينية المفاجئة على المخابز البلدية والأفرنجي والأسواق والمحال التجارية، لمجابهة كافة صور التلاعب بأسعار السلع والغش التجاري ومحاولات الاحتكار من قبل بعض تجار الجملة للمغالاة في الأسعار واستغلال أية ظروف طارئة

وتم تحرير 16 محضر لمخالفات تموينية بالمخابز البلدية، والتي شملت: 3 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن ، ومحاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ، و6 محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين ، ومحضرين لتدني مستوى نظافة أدوات العجين ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وعرضها على جهات التحقيق، وذلك خلال حملة مفاجئة نفذتها مديرية التموين بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين.

وفي سياق آخر، أشرف اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد فى بنى سويف على  حملة مكبرة بمدينة بني سويف.

وأسفرت الحملة عن تحرير 22 محضرًا، والتي شملت 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار فى المحلات والمنشآت التجارية، و3 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و2م حضر لعدم لإصدار فواتير وإيصالات  لإحدى الأكاديميات التمريض الخاصة، و5 محاضر بيئة بواقع (2 محضر لمخابز أفرنجى+3 محاضر لمحلات بيع دواجن)، و3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية  والتحفظ على 45 كجم، ومحضر لحمة مفرومة بدون بيانات بمقدار 10 كيلو + 5 كيلو سمك مجمد، ومحضر حيازة وبيع مستحضرات تجميل بدون فواتير ضريبية تثبت مصدرها بإجمالى 300 عبوة مختلفة الأنواع ، ومحضر لحيازة دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالى 25 كيلو ، و3 محاضر غلق وتشميع أكاديمية خاصة لممارسة التمريض بدون ترخيص، ومعمل تحاليل كافيه والتحفظ على شيشة  وتم إحالة المحاضر لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد على استمرار حملات الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

مباحث التموين بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم مخالفات تموينية أسعار السلع المحال التجارية المخابز البلدية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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