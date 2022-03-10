الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تعلن تكريم الطلاب الفائزين في كرة اليد بأفريقيا وكأس العالم

الطالبات
الطالبات

قالت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة قررت تكريم الطلاب الفائزين في كرة اليد بأفريقيا وكأس العالم.

وقالت إيمان حسن خلال الاحتفالية المقامة الآن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إحدى فنادق القاهرة: «تلقينا دعم كبير من اتحاد الرياضة المصرية وتعب الطلاب كثيرا للحصول على هذه المسابقة وتشريف اسم مصر».

وأضافت خلال كلمتها: «أوجه للشكر للأستاذ تاني فكري المراقب بالاتحاد الدولي لكرة اليد لأنه كان يساعدنا كثيرا في التواصل مع الاتحاد الدولي سواء قبل سفر البعثة أو بعدها».

وأشارت خلال كلمتها إلى أنها تتوجه بالشكر لجميع الطلاب المشاركين في المسابقة لأنهم لم يتخاذلوا أو يتهاونوا وحاولوا بكل مجهودهم لفوز مصر بكأس العالم في بطولة أفريقيا لكرة اليد.

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