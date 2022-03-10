الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أكاديمية البحث العلمى تدعم 594 مشروع تخرج بـ26 مليون جنيه

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، صباح اليوم، نتائج برنامج دعم مشروعات التخرج بأكايمية البحث العلمى والتكنولوجيا "برنامج مشروعى بدايتى" للعام المالى 2021/2022.

 وأوضح عبدالغفار أن اللجان الفنية بالأكاديمية قد وافقت على دعم 594 مشروع تخرج لهذا العام من حوالى 1300 مقترح مطابق للشروط، تقدمت للحصول على الدعم، ويبلغ إجمالى الدعم الذى ستوفره الأكاديمية للمشروعات المقبولة حوالى 26 مليون جنيه.

 وأضاف الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن عدد الجامعات والمعاهد التى ستحصل على الدعم هذا العام بلغ 46 جامعة وكلية من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية الحاصلة على الدعم لهذا العام 23 جامعة حكومية، بالإضافة إلى 23 جامعة خاصة ومعهدًا عاليًا، ويبلغ عدد الطلاب المستفيدين من دعم مشروعات التخرج هذا العام 3000 طالب، واحتلت جامعة الأزهر المرتبة الأولى من حيث عدد المشروعات الفائزة، وعددها 34 مشروعًا، يليها جامعة حلوان بإجمالي عدد مشروعات 34 مشروعًا، وجامعة القاهرة بإجمالى عدد مشروعات 30 مشروعًا.

وتابع صقر أنه لتعظيم الاستفادة من مشروعات التخرج، قررت الأكاديمية التعاون مع شركاء محليين، لهم خبرات مسبقة ومثبتة فى التكنولوجيات الجديدة حيث تقوم كل جهة متخصصة بتولى تقديم الدعم الفنى لعدد من المشروعات، كما تقوم الأكاديمية بتقديم الدعم المادى، ويولى برنامج دعم مشروعات التخرج أهمية قصوى لمجالات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والربوتات، ووسائل النقل غير المأهولة، وصون الطبيعة، والعمران الأخضر، ومن شركاء النجاح فى هذا البرنامج الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، من خلال حاضنة الأعمال المتخصصة "اتصال" ونقابة المهندسين والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى. 

التعليم العالي الاتصالات جامعة القاهرة الدولة النقل التكنولوجيا اكاديمية جامعة حلوان

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