5 إجراءات يجب اتباعها عند تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء

قال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن هناك عددًا من الإجراءات التي يجب اتباعها عند تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء، مؤكدًا أن استعراض هذه الإجراءات يأتي في إطار دور الجهاز في تقديم خدمة متميزة للمستهلك بناء على ما يستقبله الجهاز من رسائل عدة حول استفسارات المشتركين عن حل بعض المشكلات التي تواجههم بخصوص قطاع الكهرباء.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر الصفحة الرسمية للجهاز على شبكات التواصل الاجتماعي، كيفية التواصل المباشر والسريع مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وأليات التواصل، بخصوص مزيد من استفسارات المشتركين بالإجراءات التي يجب اتباعها عند تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء.

وتستعرض "الدستور" ما تم نشره من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حول الإجراءات التي يجب اتباعها عند تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء: