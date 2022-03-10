الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

5 إجراءات يجب اتباعها عند تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء

قال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن هناك عددًا من الإجراءات التي يجب اتباعها عند تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء، مؤكدًا أن استعراض هذه الإجراءات يأتي في إطار دور الجهاز في تقديم خدمة متميزة للمستهلك بناء على ما يستقبله الجهاز من رسائل عدة حول استفسارات المشتركين عن حل بعض المشكلات التي تواجههم بخصوص قطاع الكهرباء.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر الصفحة الرسمية للجهاز على شبكات التواصل الاجتماعي، كيفية التواصل المباشر والسريع مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وأليات التواصل، بخصوص مزيد من استفسارات المشتركين بالإجراءات التي يجب اتباعها عند تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء.

وتستعرض "الدستور" ما تم نشره من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حول الإجراءات التي يجب اتباعها عند تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء:

  1. يتم التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.
  2. تقديم الأوراق السابق الإشارة إليها في المنشور السابق نشرة أمس، مع ملء استمارة تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.
  3. مع العلم أنه يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.
  4. يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.
  5. مع ملاحظة أنه في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 5 إجراءات عداد الكهرباء حق الانتفاع

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وائل لطفي

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