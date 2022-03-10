«تنظيم الاتصالات»: جيجابايت إنترنت مجانًا للمستخدمين الجدد لـ«My NTRA»

وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصري بمنح مستخدمي التطبيق التفاعلي للجهاز My NTRA واحد جيجابايت انترنت مجانية، وذلك للمستخدمين الجدد الذين سيقومون بالتسجيل وإنشاء حساب جديد بالتطبيق خلال الفترة من 10 مارس إلى 1 ابريل 2022 صالحة للاستخدام خلال أسبوع من الحصول عليها، ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على تعزيز طرق التواصل مع المستخدمين وتشجيعهم على استخدام الطرق الرقمية بديلًا عن الطرق التقليدية في الحصول على الخدمات وتماشيًا مع سياسة الدولة في دعم عملية التحول الرقمي.

يمكن لمستخدمي خدمات الاتصالات ومن خلال تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالخدمات؛ لتعزيز قرار اختيار مشغل الخدمة الأفضل لهم والحصول على مجموعة من الخدمات التفاعلية، حيث يمكن التعرف على أرقام الخطوط المسجلة باسم المستخدم بجانب عددها دون الحاجة للتوجه لأفرع الشركات.

كما يمكن التعرف على أماكن وعناوين منافذ البيع المعتمدة لشركات التليفون المحمول العاملة بالسوق المصري، والتعرف على ترتيب الشركات الأفضل في خدمات الصوت ونقل البيانات بالمناطق التي يحددها المستخدم بالخريطة التفاعلية.

ويمكن للمستخدمين ومن خلال التطبيق الاستعلام أو إلغاء الخدمات الترفيهية، وذلك بعد أن درس الجهاز شكاوى المستخدمين التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من احتساب مبالغ إضافية على الباقات الشهرية.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق الإصدار الأول لتطبيق My NTRA في نهاية العام الماضي، والذي يعد من التطبيقات الرائدة عالميًا من حيث عدد الخدمات المقدمة وتكاملها للمستخدم النهائي، وقد تصدر التطبيق آنذاك قائمة التطبيقات المجانية الأكثر تحميلًا بمتجري App Store و Play Store، وقد وصل عدد مرات تحميل التطبيق حتى الآن إلى أكثر من مليون ومائتي ألف مرة.

هذا ويمكن للمستخدمين تحميل تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA لمستخدمي أنظمة تشغيلAndroid من خلال المتجر الالكتروني Play Store على الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.gov.tra

ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيق لأنظمة تشغيل iOS من خلال المتجر الالكتروني App Store على الرابط التالي:

https://apps.apple.com/eg/app/my-ntra/id1560585495