«القوى العاملة» تعلن مد فترة قبول طلبات العمل على مهنة التمريض بالكويت

قرر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مد فترة قبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في دولة الكويت، من اليوم الخميس وحتى الإثنين المقبل، براتب شهري يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبًا، فضلًا عن توفير بدل السكن، وتذكرة السفر، مشيرة إلى أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

وأوضح الوزير، أنه يشترط في المتقدمات من الممرضات "إناث فقط"، أن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية، فضلًا عن خبرة لا تقل عن 4 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية، والتأكيد بالحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج.

وأشار سعفان، إلى أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة، من اليوم الخميس وحتى الإثنين المقبل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة، على أن يرفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية، وشهادة المؤهل، وشهادة الخبرة، وصور جواز السفر سار.

وأكد الوزير أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، التقى بمكتبه بديوان عام الوزارة، أسامة العبيد، وزير مفوض والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت، والسكرتير الثاني محمد الحصان القنصل العام، لبحث سبل التعاون المشترك فيما بين سفارة دولة الكويت والوزارة بشأن تذليل وتسهيل كل العقبات أمام العمالة المصرية الراغبة فى السفر لدولة الكويت، ووضع آليات تنظيمية لعمليات السفر بين الدولتين.