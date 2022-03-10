الخميس 10 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تعلن مد فترة قبول طلبات العمل على مهنة التمريض بالكويت

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

قرر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مد فترة قبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في دولة الكويت، من اليوم الخميس وحتى الإثنين المقبل، براتب شهري يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبًا، فضلًا عن توفير بدل السكن، وتذكرة السفر، مشيرة إلى أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

وأوضح الوزير، أنه يشترط في المتقدمات من الممرضات "إناث فقط"، أن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية، فضلًا عن خبرة لا تقل عن 4 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية، والتأكيد بالحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج.

وأشار سعفان، إلى أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة، من اليوم الخميس وحتى الإثنين المقبل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة، على أن يرفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية، وشهادة المؤهل، وشهادة الخبرة، وصور جواز السفر سار.  

وأكد الوزير أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، التقى بمكتبه بديوان عام الوزارة، أسامة العبيد، وزير مفوض والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت، والسكرتير الثاني محمد الحصان القنصل العام، لبحث سبل التعاون المشترك فيما بين سفارة دولة الكويت والوزارة بشأن تذليل وتسهيل كل العقبات أمام العمالة المصرية الراغبة فى السفر لدولة الكويت، ووضع آليات تنظيمية لعمليات السفر بين الدولتين.

محمد سعفان وزير القوى العاملة ممرضات بدل السكن اللقاحات وزارة القوى العاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى إلغاء نظام التعاقد بالحصة للمعلمين والاكتفاء بـ«التطوع»

عودة لأجواء يناير.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة لمدة ٧٢ ساعة

9 قرارات جديدة للحكومة اليوم

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

النائب العام يكشف تفاصيل ضبط 39 قضية تموينية فى 8 محافظات

الحكومة تعلن ضوابط قبول الطلاب المصريين بأوكرانيا فى الجامعات الخاصة والأهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

د.محمد شادي

الحشائش وصراع الأفيال

د. بهي الدين مرسي

هل يمنح الطعام العضوى صك العضوية للالتحاق بموائد الأثرياء؟

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ما وراء الزيارة: هل طلب هرتسوغ من أنقرة وقف نشاط حماس فى تركيا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 24 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

الصحة الإسرائيلية تسجل 1346 إصابة جديدة بكورونا