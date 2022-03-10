السجن 15 عامًا لشقيقين بتهمة قتل سائق في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، بالسجن المشدد 15 عامًا، لعامل وشقيقه لاتهامهم بقتل سائق بطعنة نافذة في الظهر، في موقف سيارات مدينة الجمالية محافظة الدقهلية، بعدما حضر المتهمين إليه أثناء جلوسه في الموقف واعتدى عليه بطعنة في الظهر، ما تسبب في إصابته بجرح نافذة أودى بحياته عقب وصوله إلى المستشفى وذلك لخلافات بينهم بسبب الجيرة.

صدر القرار برئاسة صدر الحكم برئاسة المستشار أنور محمود رضوان، وعضوية المستشار هشام محمد جمال الدين، والمستشار تامر نبيل الدمرداش، والمستشار محمد أسامة دبوس، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه، وربيع محمد ضد كلا من "عادل إبراهيم العشري"، عامل، وشقيقه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نوفمبر من عام 2021 حينما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية، من إدارة شرطة النجدة، بوجود مشاجرة بموقف سيارات "الجمالية – المنصورة"، بمدينة الجمالية، وسقوط مصاب بجرح نافذ بالظهر.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة وتبيَّن إصابة "الحسيني الدسوقي محمد على البغدادي"، 45 عامًا، بجرح نافذ في الظهر وتم نقله إلى مستشفى الجمالية المركزي، إلا أنه لفظ أنفاسه فور وصوله، وأكد الأطباء أن الجرح كان نافذا للقلب، ما تسبب في مصرعه.

واستمعت هيئة المحكمة لشهادة الشهود في الواقعة والذين أكدوا أن هناك خلافات جيرة بين زوجة شقيق المجني عليه وزوجة المتهم عادل العشري، وما إن تهدأ تلك الخلافات حتى تشتعل من جديد، وأن زوجة المتهم دائمًا ما تحرضه على جيرانه، وعندما رأى المجني عليه جالسًا في موقف السيارات طعنه من ظهره وفرَّ هاربًا.