محافظ المنيا يتابع معدلات التنفيذ بمشروعات «حياة كريمة»

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء المراكز المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بإعداد تقارير يومية عن نسب ومعدلات التنفيذ، مع الإشراف الميداني على الجهات المنوط بها تنفيذ الأعمال، وبالتنسيق مع أعضاء مؤسسة حياة كريمة والبرنامج الرئاسي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إنجاز الأعمال وفقًا لمعايير الجودة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده المحافظ، بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، وممثلي دار الهندسة، وأعضاء مؤسسة حياة كريمة والبرنامج الرئاسي، وممثلي جهاز التعمير.

وناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات بالمراكز المدرجة في مختلف القطاعات الخدمية، مشيرًا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيًا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.

وأشار المحافظ، إلى أن الهدف من الاجتماع اكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقًا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي، ولفت إلى أن الهدف من تلك المبادرة هو التيسير على المواطنين، دون تحملهم أي أعباء.

ويستهدف المشروع القومي "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري 192 قرية و757 تابعًا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف توصيل كافة الخدمات والمرافق والخدمات لكافة فئات المواطنين.