مصر تشارك في اجتماع المجموعة الفرعية الإفريقية للتحالف الدولي ضد داعش

شاركت مصر، فى إطار عضويتها في التحالف الدولي ضد داعش، في الاجتماع الأول للمجموعة الفرعية الخاصة بإفريقيا التابعة للتحالف، والذى عقد بروما يومي 8 و9 مارس الجاري.

ويأتي ذلك اتصالًا باهتمام التحالف بتعزيز جهود مجابهة أذرع تنظيم داعش التي تنامت أنشطتها في مناطق مختلفة من إفريقيا خلال الفترة الأخيرة، حيث شهد مشاركة واسعة من جانب الدول الإفريقية وشركاء التعاون الفني من أعضاء التحالف، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية.

وتناول الاجتماع تقييم التهديدات الإرهابية التى تتعرض لها الدول الإفريقية، وكيفية تعزيز التنسيق بين الآليات والمبادرات القائمة المعنية بمكافحة الإرهاب في إفريقيا، وسبل مواءمة برامج الدعم الفني المقدمة من الشركاء في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والوقاية منهما مع أولويات واحتياجات الدول الإفريقية المعنية، وكيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى مجموعات العمل الأخرى التابعة للتحالف لتعزيز دور مجموعة العمل الخاصة بأفريقيا فى مواجهة خطر الإرهاب بالقارة.

وأكد الوزير المفوض محمد فؤاد، مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي بوزارة الخارجية، خلال مشاركته في الاجتماع على أهمية احترام مبدأ الملكية الوطنية لبرامج مكافحة الإرهاب المطبقة فى الدول الإفريقية، وهو ما يتعين معه أن تتسق أوجه الدعم الفني المقدم من الشركاء مع أهداف وأولويات تلك البرامج على نحو يساعد على تنفيذها.

واستعرض أهم برامج المساعدات الفنية المقدمة من الجهات المصرية المعنية، وفى مقدمتها تلك المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية لتعزيز قدرات الدول الإفريقية فى مجالات مكافحة الإرهاب، حيث شارك متدربون من 34 دولة إفريقية فى الدورات التى عقدت فى هذا الشأن خلال عام 2021.

وكذلك تحدث عن البرامج التدريبية التي قام بتنظيمها مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام خلال العام الماضي وشارك فيها خبراء من 24 دولة إفريقية، وذلك في موضوعات مكافحة الفكر المتطرف المؤدي إلى الإرهاب، وتحصين المجتمع من التطرف، وإعادة التأهيل والإدماج.

وأشار إلى الدور المتميز الذي تضطلع به المؤسسات الدينية، خاصة الأزهر الشريف ودار الإفتاء، لدحض الخطاب المتطرف والتعريف بصحيح الدين، خاصةً من خلال مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف الذي يقوم برصد الفتاوى المنحرفة وتفنيدها باستخدام الأدلة الشرعية، وينشر اصداراته على شبكة الإنترنت بثلاث عشرة لغة.

وأضاف أن مرصد الأزهر ينظم حملات توعوية لنشر صحيح الدين والترويج للفكر الوسطي المعتدل، معربا عن ترحيب مصر بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لمجابهة التهديدات الإرهابية المتنامية بالقارة.