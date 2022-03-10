الرسم والتلوين.. ملاذ الأطفال داخل معرض زهور الربيع (صور)

افتتح الأسبوع الماضي معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان في نسخته الـ89، بحضور وزير الزراعة وعدد من السفراء ونواب البرلمان، وشهد معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان، اليوم الخميس، إقبالا كثيفا من قبل المواطنين في منذ افتتاحه يوم السبت، بغرض اقتناء العديد من الزهور والنباتات النادرة ونباتات الزينة الموجودة داخل معرض زهور الربيع.

ويشارك في معرض زهور الربيع ما يقرب من 190 عارض، ومن ضمن المتواجدين جناح ورشة لتعليم الأطفال الرسم والتلوين، والذي لاقى إعجاب العديد من أولياء الأمور لإمتاع أطفالهم خلال زيارة معرض زهور الربيع.

ووجد الأطفال في الرسم والتلوين متعتهم حتى أنهم التفوا حول طاولة الرسم ممسكين الألوان والرسومات التي وجدوا متعتهم فيها، بجانب أولياء الأمور الذي وجدوا الجناح مميز لترك أطفالهم لحين التجول في المعرض دون الإنشغال مع الأطفال.

وافتتح معرض الزهور للجمهور، يوم السبت الماضي، السادس والعشرين من فبراير، ويستمر المعرض لمدة 45 يوما، في دورته الـ89 ويُقام المعرض في حديقة الأورمان بالجيزة التي تم إنشاؤها في عهد الخديوي إسماعيل عام 1875، بهدف إمداد القصور الخديوية، وتبلغ مساحتها 28 فدانا، بمشاركة 190 عارضا من مختلف قطاعات الزراعة والمهتمين بالزراعة في مصر والدول العربية. ‏

يعتبر معرض الزهور الأول من نوعه في مصر، والأول من نوعه والأقدم في الشرق الأوسط بأكمله، فلم تسبق أي دولة مصر إلى إنشاء معرض للزهور بهذا الحجم وهذا التنوع.

يعتقد البعض أن المعرض مفتوح للجمهور طوال العام، لكنه يتم فتحه للجمهور مرة واحدة، ولمدة 45 يوما في هذا الوقت من كل عام، في حديقة الأورمان التي ترعى تواجده فوق أرضها منذ ما يقرب من 86 عاما.

لا يمكن الذهاب إلى المعرض في أي وقت من اليوم وللمعرض مواعيد محددة يجب احترامها، والذهاب في أثنائها، حيث يفتح المعرض أبوابه للجمهور من التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، فيجب مراعاة هذه المواعيد إذا ما قررت الذهاب إلى المعرض.