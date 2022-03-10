الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفاع متهم بـ«الآثار الكبرى»: «موكلي مريض سكر ومركب شرائح بقدمه»

حسن راتب
حسن راتب

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، نظر محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب علاء حسانين، الشهير بـ«نائب الجن والعفاريت»، و21 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الآثار الكبرى».

 واستمعت لمرافعة محامي المتهمين الحادي عشر، والثاني عشر، وقال أن تهمة الحفر الموجهة لموكله غير معقولة لأن المتهم الـ11 "مريض سكر بالإضافة لإجرائه عملية جراحية في قدمه وتركيب "شرائح ومسامير"، كما دفع بعدم جدية التحريات، لأنه جاء بها عمل موكله بالدجل والشعوذة دون إثبات ذلك الاتهام أو صدور حكم ضده بتلك التهمة.

وفي وقتٍ سابق، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب، محبوسيْن و21 آخرين- جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

محكمة جنايات شمال القاهرة رجل الأعمال حسن راتب محاكمة القضية الآثار الكبرى محامي مرافعة

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