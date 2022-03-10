الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 400 كجم مخللات و1200 كيس مسحوق عصير فاسد بالقصاصين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة القصاصين الصحية، إنه تم شن حملة مكبرة على الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية، والدكتورة نسرين يوسف بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية وضرورة التأكيد علي سلامة وصحة المنتجات المعروضة للمواطنين والمتداولة في السوق.

وأوضح أن الحملة  أسفرت عن تحرير 35 محضر جنحة صحية لعدم وجود شهادات صحية، وعدم نظافة المنشآت وسحب 65 عينة أغذية مختلفة لفحص الصلاحية، كما تم ضبط 1200 كيس مسحوق مشروب صناعي منتهي الصلاحية، و 400 كيلو جرام مخللات بدون بيانات وغير محتفظة بالخواص الطبيعية، وتم إعدام 70 كيلو جرام أغذية مختلفة غير محتفظة بالخواص الطبيعية فضلا عن رصد غش تجاري وطمس تاريخ الإنتاج والصلاحية وتم التوصية بالغلق الإداري لعدد 6 منشآت غير مستوفية الاشتراطات الصحية وبها خطر داهم علي الصحة العامة.

وقال على حطب، إن المديرية شنت حملات مكبرة على المنشات الغذائية وسحب عينات متنوعة من الأغذية المتداولة بالأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لضبط وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وذلك وفقا لتوجيهات وزاره الصحة والسكان.

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