صندوق النقد يوافق على صرف تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار لأوكرانيا

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على صرف 1.4 مليار دولار، من خلال أداة التمويل السريع (RFI) للمساعدة في تلبية احتياجاتها التمويلية الطارئة وتخفيف الأثر الاقتصادي للحرب.

وأعرب المجلس التنفيذي للصندوق، في بيان نشر على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، عن دعمه القوي للشعب الأوكراني، وتعاطفه معه في هذه الأوقات الصعبة للغاية، مؤكدا أنه سيظل على اتصال وثيق بالسلطات الأوكرانية.

ووفقا للبيان، أسفرت الحرب في أوكرانيا عن خسائر مأساوية في الأرواح ومعاناة بشرية، وبينما تخيم أجواء عدم اليقين على الآفاق بدرجة استثنائية، فقد تركت الحرب الدائرة بالفعل آثارا بالغة الخطورة على الاقتصاد، مع تدفق أكثر من مليوني لاجئ خلال 13 يوما فقط وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية الرئيسية في أوكرانيا.

وأشار البيان، إلى أن هذا التمويل سيساعد من خلال أداة التمويل السريع، والذي يعادل 50% من حصة عضوية أوكرانيا في الصندوق، على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناجمة عن آثار الحرب الدائرة، وسيتيح لأوكرانيا قدرا من الدعم الحيوي على المدى القصير مع المساهمة في تحفيز التمويل من الشركاء الآخرين.

وألغت السلطات الأوكرانية اتفاق الاستعداد الائتماني وأعربت عن عزمها العمل مع الصندوق لتصميم برنامج اقتصادي ملائم يهدف إلى إعادة الإعمار والنمو، حين تسمح الظروف بذلك، وتنوي السلطات مواصلة التشاور الوثيق مع خبراء الصندوق في سياق جهودها لتصميم وتنفيذ تدابير فعالة للتخفيف من وطأة الأزمة.