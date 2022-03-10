الخميس 10 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صندوق النقد يوافق على صرف تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار لأوكرانيا

صندوق النقد
صندوق النقد

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على صرف 1.4 مليار دولار، من خلال أداة التمويل السريع (RFI) للمساعدة في تلبية احتياجاتها التمويلية الطارئة وتخفيف الأثر الاقتصادي للحرب.
وأعرب المجلس التنفيذي للصندوق، في بيان نشر على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، عن دعمه القوي للشعب الأوكراني، وتعاطفه معه في هذه الأوقات الصعبة للغاية، مؤكدا أنه سيظل على اتصال وثيق بالسلطات الأوكرانية.
ووفقا للبيان، أسفرت الحرب في أوكرانيا عن خسائر مأساوية في الأرواح ومعاناة بشرية، وبينما تخيم أجواء عدم اليقين على الآفاق بدرجة استثنائية، فقد تركت الحرب الدائرة بالفعل آثارا بالغة الخطورة على الاقتصاد، مع تدفق أكثر من مليوني لاجئ خلال 13 يوما فقط وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية الرئيسية في أوكرانيا.
وأشار البيان، إلى أن هذا التمويل سيساعد من خلال أداة التمويل السريع، والذي يعادل 50% من حصة عضوية أوكرانيا في الصندوق، على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناجمة عن آثار الحرب الدائرة، وسيتيح لأوكرانيا قدرا من الدعم الحيوي على المدى القصير مع المساهمة في تحفيز التمويل من الشركاء الآخرين.
وألغت السلطات الأوكرانية اتفاق الاستعداد الائتماني وأعربت عن عزمها العمل مع الصندوق لتصميم برنامج اقتصادي ملائم يهدف إلى إعادة الإعمار والنمو، حين تسمح الظروف بذلك، وتنوي السلطات مواصلة التشاور الوثيق مع خبراء الصندوق في سياق جهودها لتصميم وتنفيذ تدابير فعالة للتخفيف من وطأة الأزمة.

واشنطن صندوق النقد الدولي النقد الدولي الولايات المتحدة أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

عودة لأجواء يناير.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة لمدة ٧٢ ساعة

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 10-3-2022

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

جهود مكثفة لكشف ملابسات جثة شاب عربى فى الشارع بعين شمس

بعد قليل .. محاكمة المتهم السادس في قضية «بسنت ضحية الابتزاز»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

د.محمد شادي

الحشائش وصراع الأفيال

د. بهي الدين مرسي

هل يمنح الطعام العضوى صك العضوية للالتحاق بموائد الأثرياء؟

عبد الرحيم طايع

أين معرض الكتاب بالأقصر؟

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى لـ أردوغان: زيارتى لتركيا لحظة مهمة فى العلاقات بين بلدينا

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا