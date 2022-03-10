تشريح جثة عامل قتله صديقه بسبب خلافات مالية بالدقهلية

أمرت النيابة العامة في الدقهلية، اليوم الخميس، بتشريح جثة عامل توفى بسبب طلق ناري، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز السنبلاوين، من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول "إسلام. أ"، 27 سنة، عامل، مصاب بطلق ناري فى الجانب الأيمن له فتحة دخول من الظهر وخروج من البطن.

على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحري وسؤال مرافقه عم المجنى عليه، اتهم عاطلًا 28 سنة بأنه قام بإطلاق النار عليه على الطريق الفرعي السنبلاوين الشعلة، بسبب خلافات مادية بينهما.

تم تحرير المحضر رقم 5541 جنح مركز السنبلاوين لسنة 2022، العرض على النيابة للتحقيق.