الخميس 10 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العربي لحقوق الإنسان يشيد بموافقة الوزراء السعودي على نظام الأحوال الشخصية

مجلس الوزراء السعودي
مجلس الوزراء السعودي

أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي بموافقة مجلس الوزراء السعودي على "نظام الأحوال الشخصية"، مؤكدا أن هذا النظام يمثل نقلة نوعية، تتماشى مع جهود المملكة العربية السعودية في حماية حقوق الإنسان وتمكين المرأة واستقرار الأسرة التي هي أساس المجتمع.

وثمن المرصد العربي لحقوق الإنسان ،في بيان صادر اليوم/الخميس/ عن البرلمان العربي، جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لإرساء قواعد حقوق الإنسان وتقديم كل ما من شأنه تحقيق رفاهية الشعب السعودي واستقرار نسيجه المجتمعي.

وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية بالسعودية يعكس حرص والتزام القيادة في المملكة بنهج التطوير والإصلاح أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، مشيرا إلى أن نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق في المملكة.

المرصد العربي لحقوق الإنسان حقوق الانسان السعودية

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وائل لطفي

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