الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الوادي الجديد» تحصد المركز الثاني بمسابقة المبتكر الصغير

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، فوز الطالب يوسف عربي يوسف رامخ، من مدرسة موط الثانوية الصناعية بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية بمسابقة المبتكر الصغير للعام الدراسى 2021- 2022.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن الطالب نجح في تنفيذ مشروعه تحت عنوان "البيت الآمن" والذي نال استحسان لجنة التقييم على مستوى إدارة الداخلة التعليمية، ومن ثمَّ التصعيد على مستوى المديرية، ومن ثمَّ التقييم على مستوى الجمهورية وحصاد المركز الثاني.

ووجَّه وكيل التعليم بالمحافظة خالص التهنئة والأمنيات الطيبة لمدير عام الخدمات التربوية بالمديرية رمزي منسوب الحسيني، ولإدارة الداخلة التعليمية بقيادة أحمد حسين، مدير الإدارة التعليمية وتوجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية عيد راوي، ومدرسة موط الثانوية الصناعية والطالب يوسف وأسرته لهذا الفوز والمركز المتقدم على مستوى الجمهورية.

وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد المركز الثاني مستوى الجمهورية المبتكر الصغير البيت الآمن لجنة التقييم

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