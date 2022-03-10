«الزراعة» تصدر نشرة توصيات مارس لمزارعي الخوخ
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الخوخ مراعاتها، خلال شهر مارس تمثلت في:
أولا: Hهم العمليات
-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم التزهير
- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط
معاملات خاصة لاشجار الكمثرى:
تطبيق برنامج مقاومة اللفحة النارية من بدء تحرك البراعم وحتى تمام العقد .
مقاومة البياض بأحد المبيدات الجهازية الموصى بها وكذلك مقاومة الثاقبات .
رش حامض جبرليك ( بيرلكس ) 15 جزء فى المليون (9 قرص) عند 30% تزهير وعند 70 % تزهير ثم بعدها بـ 4-7 أيام ترش بمركب السيتوفكس ) منتج سيتوكيني الماني يحتوي علي واحد من عشره سيتوكينين مصدره cppu) بمعدل لتر 120 / لتر ماء).
ثانيا: التسميد:
أصناف الخوخ المبكرة تسمد بمعدل 1/4 : 1 كجم سلفات بوتاسيوم / شجرة .
أصناف الخوخ المتأخرة تعطى الشجرة 1/4 : 2/1 كجم سلفات نشادر + 1/4 : 2/1 كجم سلفات بوتاسيوم للأراضى القديمة ويكون التسميد بمعدل 1/4 كجم نترات نشادر + 125 جم سلفات بوتاسيوم + 50 سم 3 حمص فوسفوريك / 1 م3 ماء رى للأراضي الجديدة
الكاكى تسمد ب1ك سلفات منجنيز +1ك سلفات حديد +1ك سلفات زنك + 1ك سلفات ماغنسيوم
3 لتر من (حامض نيتريك + حامض فوسفوريك + حامض كبرتيك).
الرش الورقي بعد اكتمال النمو الخضري (الأوراق)
يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر ويتم كما يأتي: 300جم سلفات حديد + 300جم زنك مخلبى +300جم منجنيز مخلبى + 150جم سلفات نحاس +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص) / 600 لتر ماء
ثالثا: برنامج الري:
ري غزيرة عند انتفاخ البراعم لأشجار و أصناف الخوخ المتأخرة ثم منع الري وحتى تمام العقد إلا للضرورة (الأراضى القديمة)
أما في حالة الأراضي الجديدة
السنة الأولى 12 لتر/ شجرة
السنة الثانية 28 لتر/ شجرة
السنة الثالثة 32 لتر/ شجرة
السنة الرابعة 48 لتر/ شجرة
السنة الخامسة 60 لتر/ شجرة
ويىتم تقسيم الري إل 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة
أولا: مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
-مكافحة المن و التربس و الجاسد و الحشرات القشري والبق الدقيقي
و العنكبوت الأحمر والإناسيا (ثاقبات براعم الحلويات) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري والفطري المناسب و يتم مقاومتها لمبادة 5% - 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + 50 سم مادة ناشرة
- مكافحة أكاروس برش لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء
3- مكافحة اكاروسات المبططة رش اباماكس 100سم /00ا لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة
-مكافحة حفار ساق الحلويات رائق الأجنحة وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم / لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء و رش الخشب والأفرع المصابة جيدا.
-مكافحة جعل الورد الزغبي مع بداية التزهير وبعد التزهير عن طريق استخدام المصائد وهي عبارة عن علبة تحتوي علي 100جم من الردة مضاف اليها 50سم عسل +50سم مادة جازبة +10جم مبيد حشري لانت ويتم إذابة كل المكونات مع بعض وتعليقها على الأشجار في ظل الشجرة.
- مكافحة البياض الدقيق رش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء
- العفن الهبابي على أورق الكاكا ومرض تثقب أوراق الحلويات ورش توباز بمعدل 250جم/100لتر ماء أو رش سومي ايت 40سم / 100لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة /لتر ماء.