الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة توصيات مارس لمزارعي الخوخ

محصول الخوخ
محصول الخوخ

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الخوخ مراعاتها، خلال شهر مارس تمثلت في:
أولا: Hهم العمليات
-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم التزهير
- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
-الاهتمام بنظافة النقاطات  والفلاتر ونهايات الخطوط
معاملات خاصة لاشجار الكمثرى:
تطبيق برنامج مقاومة اللفحة النارية من بدء تحرك البراعم وحتى تمام العقد .
مقاومة البياض بأحد المبيدات الجهازية الموصى بها وكذلك مقاومة الثاقبات .
رش حامض جبرليك ( بيرلكس ) 15 جزء فى المليون (9 قرص) عند 30%  تزهير وعند 70 % تزهير  ثم بعدها بـ 4-7 أيام ترش بمركب السيتوفكس ) منتج سيتوكيني الماني يحتوي علي واحد من عشره سيتوكينين مصدره cppu)  بمعدل لتر 120 / لتر ماء).
 

ثانيا: التسميد:
 أصناف الخوخ المبكرة تسمد بمعدل 1/4  : 1 كجم سلفات بوتاسيوم / شجرة .
أصناف الخوخ  المتأخرة تعطى الشجرة 1/4 : 2/1 كجم سلفات نشادر +   1/4 : 2/1 كجم سلفات بوتاسيوم للأراضى القديمة ويكون التسميد بمعدل 1/4 كجم نترات نشادر + 125 جم سلفات بوتاسيوم + 50 سم 3 حمص فوسفوريك / 1 م3 ماء رى للأراضي الجديدة
الكاكى تسمد ب1ك سلفات منجنيز +1ك سلفات حديد +1ك سلفات زنك + 1ك سلفات ماغنسيوم
3 لتر من (حامض نيتريك + حامض فوسفوريك + حامض كبرتيك).
الرش الورقي بعد اكتمال النمو الخضري (الأوراق)
يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض  نقص العناصر على الأشجار ويكرر ويتم كما  يأتي: 300جم  سلفات حديد + 300جم زنك مخلبى +300جم  منجنيز مخلبى + 150جم سلفات نحاس  +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص) / 600 لتر ماء

ثالثا: برنامج الري: 
 ري غزيرة عند انتفاخ البراعم لأشجار و أصناف الخوخ  المتأخرة ثم منع الري وحتى تمام العقد إلا للضرورة (الأراضى القديمة)
أما في حالة الأراضي الجديدة

السنة الأولى 12 لتر/ شجرة
السنة الثانية 28 لتر/ شجرة
السنة الثالثة 32 لتر/ شجرة 
السنة الرابعة 48 لتر/ شجرة
السنة الخامسة 60 لتر/ شجرة
ويىتم تقسيم الري إل 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد  و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعا: برنامج المكافحة 
أولا: مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
-مكافحة المن و التربس و الجاسد و الحشرات القشري والبق الدقيقي
و العنكبوت الأحمر والإناسيا (ثاقبات براعم الحلويات)  ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري والفطري  المناسب و يتم مقاومتها لمبادة 5% - 1.5  سم / لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + 50 سم مادة ناشرة
- مكافحة أكاروس برش لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء
3- مكافحة اكاروسات المبططة  رش اباماكس 100سم /00ا لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة
-مكافحة  حفار ساق الحلويات رائق الأجنحة وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم / لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء و رش الخشب والأفرع المصابة  جيدا.
-مكافحة جعل الورد الزغبي مع بداية التزهير وبعد التزهير عن طريق استخدام المصائد وهي عبارة عن علبة تحتوي علي 100جم من الردة مضاف اليها 50سم عسل +50سم مادة جازبة +10جم مبيد حشري لانت ويتم إذابة كل المكونات مع بعض وتعليقها على الأشجار في ظل الشجرة.
- مكافحة البياض الدقيق رش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء
- العفن الهبابي على أورق الكاكا ومرض تثقب أوراق الحلويات ورش توباز بمعدل 250جم/100لتر ماء أو رش سومي ايت 40سم / 100لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة /لتر ماء.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الخوخ خلال شهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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