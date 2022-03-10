«الزراعة» تصدر نشرة توصيات مارس لمزارعي الخوخ

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الخوخ مراعاتها، خلال شهر مارس تمثلت في:

أولا: Hهم العمليات

-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم التزهير

- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط

معاملات خاصة لاشجار الكمثرى:

تطبيق برنامج مقاومة اللفحة النارية من بدء تحرك البراعم وحتى تمام العقد .

مقاومة البياض بأحد المبيدات الجهازية الموصى بها وكذلك مقاومة الثاقبات .

رش حامض جبرليك ( بيرلكس ) 15 جزء فى المليون (9 قرص) عند 30% تزهير وعند 70 % تزهير ثم بعدها بـ 4-7 أيام ترش بمركب السيتوفكس ) منتج سيتوكيني الماني يحتوي علي واحد من عشره سيتوكينين مصدره cppu) بمعدل لتر 120 / لتر ماء).



ثانيا: التسميد:

أصناف الخوخ المبكرة تسمد بمعدل 1/4 : 1 كجم سلفات بوتاسيوم / شجرة .

أصناف الخوخ المتأخرة تعطى الشجرة 1/4 : 2/1 كجم سلفات نشادر + 1/4 : 2/1 كجم سلفات بوتاسيوم للأراضى القديمة ويكون التسميد بمعدل 1/4 كجم نترات نشادر + 125 جم سلفات بوتاسيوم + 50 سم 3 حمص فوسفوريك / 1 م3 ماء رى للأراضي الجديدة

الكاكى تسمد ب1ك سلفات منجنيز +1ك سلفات حديد +1ك سلفات زنك + 1ك سلفات ماغنسيوم

3 لتر من (حامض نيتريك + حامض فوسفوريك + حامض كبرتيك).

الرش الورقي بعد اكتمال النمو الخضري (الأوراق)

يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر ويتم كما يأتي: 300جم سلفات حديد + 300جم زنك مخلبى +300جم منجنيز مخلبى + 150جم سلفات نحاس +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص) / 600 لتر ماء

ثالثا: برنامج الري:

ري غزيرة عند انتفاخ البراعم لأشجار و أصناف الخوخ المتأخرة ثم منع الري وحتى تمام العقد إلا للضرورة (الأراضى القديمة)

أما في حالة الأراضي الجديدة

السنة الأولى 12 لتر/ شجرة

السنة الثانية 28 لتر/ شجرة

السنة الثالثة 32 لتر/ شجرة

السنة الرابعة 48 لتر/ شجرة

السنة الخامسة 60 لتر/ شجرة

ويىتم تقسيم الري إل 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعا: برنامج المكافحة

أولا: مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية

-مكافحة المن و التربس و الجاسد و الحشرات القشري والبق الدقيقي

و العنكبوت الأحمر والإناسيا (ثاقبات براعم الحلويات) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري والفطري المناسب و يتم مقاومتها لمبادة 5% - 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + 50 سم مادة ناشرة

- مكافحة أكاروس برش لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء

3- مكافحة اكاروسات المبططة رش اباماكس 100سم /00ا لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة

-مكافحة حفار ساق الحلويات رائق الأجنحة وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم / لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء و رش الخشب والأفرع المصابة جيدا.

-مكافحة جعل الورد الزغبي مع بداية التزهير وبعد التزهير عن طريق استخدام المصائد وهي عبارة عن علبة تحتوي علي 100جم من الردة مضاف اليها 50سم عسل +50سم مادة جازبة +10جم مبيد حشري لانت ويتم إذابة كل المكونات مع بعض وتعليقها على الأشجار في ظل الشجرة.

- مكافحة البياض الدقيق رش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء

- العفن الهبابي على أورق الكاكا ومرض تثقب أوراق الحلويات ورش توباز بمعدل 250جم/100لتر ماء أو رش سومي ايت 40سم / 100لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة /لتر ماء.