النفط يسجل ارتفاعا جديدا

سجلت عقود خام برنت، اليوم الخميس، ارتفاعًا جديدًا بأكثر من 3 دولارات إلى 114.16 دولار للبرميل.

وربطت "رويترز" بين تعافي أسعار النفط بتأكيد دولة الإمارات التزامها باتفاق "أوبك+" لزيادة الإمدادات شهريًا بواقع 400 ألف برميل يوميًا.

وقفزت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من 3 دولارات للبرميل بعد قليل من بدء التعاملات، وجرى تداوله مرتفعًا 1.53 دولار للبرميل أو 1.4 بالمئة عند 110.23 دولار للبرميل.

كان العقد الأمريكي قد خسر 12.5 بالمئة في الجلسة السابقة، في أكبر انخفاض يومي له منذ نوفمبر.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، على "تويتر" في وقت متأخر يوم الأربعاء، إن بلاده ملتزمة باتفاق "أوبك+"، وآليتها الشهرية الحالية لتعديل الإنتاج.

وأضاف الوزير أن "الإمارات تؤمن بالقيمة التي تقدمها مجموعة أوبك+ لأسواق النفط".