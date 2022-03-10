الحكم على 20 متهمًا فى «أحداث عنف اعتصام النهضة المسلح».. اليوم

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 20 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" أحداث فض اعتصام النهضة ".

يصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ومحمد فريد، وأمانة سر سيد حجاج، ومحمد السعيد.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد بتدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

كما جاء بأمر الإحالة، أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة، وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013، بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، قضت فى 9 يناير 2018، بالسجن المؤبد لـ23 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ213 متهمًا، والبراءة لـ109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ22 متهمًا، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما.

كما ألزمت المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد، والبالغ عددهم 268 متهمًا في القضية، بدفع 25 مليونًا و788 ألف جنيه لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، تعويضًا عن قيمة التلفيات التي لحقت بمباني ومعامل الكلية، ودفع 2 مليون و902 ألف جنيه لحديقة الأورمان، تعويضًا عن قيمة التلفيات في سور ونباتات الحديقة، ودفع 10 ملايين و900 ألف جنيه لمحافظة الجيزة، و137 ألف جنيه لحديقة الحيوان.