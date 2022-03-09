تشميع 4 مخابز ومطعم وحلوانى خلال حملات على الأسواق بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، وقيادات المديرية وفرق العمل التابعة لها بالاشتراك مع حى العجمى برئاسة السيد موسى، وفرق العمل التابعة له، حملة موسعة على المخابز والمطاعم والسوبر ماركت والمحلات والأسواق بنطاق الحى.

وأسفرت الحملة عن تشميع وغلق مطعم ومسمط والتحفظ على ٦٠ كجم نتر لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى، وتم تحرير ٨ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتشميع وغلق مخبز سياحى بدون ترخيص.

كما تم تحرير محضر حيازة واستخدام ٢ أسطوانة بوتاجاز حجم منزلى في غير الغرض المخصص لها، بالإضافة إلى تحرير محضر حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات لأحد المخابز الافرنجية و الحلويات وتم التحفظ على: (٢٣ برطمان عسل ابيض زنة البرطمان واحد كجم، ٣٦ كيلو بسكويت سادة متنوع).

وتم تحرير محضر حيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على ١٢٨ علبة سجائر مختلفة الأنواع وعلبة تبغ، وتحرير محضر لأحد محلات الملابس لاقامة اوكازيون بدون تصريح، وتم

تشميع وغلق ٣ مخابز افرنجي وحلواني، وتشميع وغلق محل جزارة لعدم اتباعه الاحترازات الصحية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.