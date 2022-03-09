هل الصداع المتكرر دليل على ورم بالمخ؟.. أطباء يوضحون

يعتبر الصداع من المشكلات الصحية التي باتت ترافقنا علي مدار اليوم، بسبب كثرة التعرض للضغوط، فأحيانًا ما يخشى الأشخاص الذين يعانون من صداع شديد مزمن الأسوأ ، معتقدين أنهم قد يكونوا مصابين بورم في المخ.



أكد الأطباء بموقع "uhhospitals" الطبي، نادرًا ما يكون هذا هو الحال، علي الرغم أن أورام المخ يمكن أن تسبب الصداع ، فإنها عادة ما يكون لها أعراض أخرى أيضًا، فمعظم المرضى الذين يعانون من أورام المخ لا يعانون من الصداع فحسب ، بل يعانون من مشاكل عصبية مثل النوبات ، الضعف ، التنميل ، التغيرات اللغوية أو البصرية.

أوضح الخبراء أن الصداع وحده دون أي أعراض أخرى نادرًا ما يكون سببًا أورام المخ، فإذا كان الصداع مصحوبًا بأعراض مزعجة أخرى أو مشاكل عصبية ، فقد يطلب طبيبك اختبار تصوير تشخيصي ، مثل التصوير المقطعي.



ما الذي يسبب الألم؟

يعاني جميع الأشخاص في العالم من الصداع خلال حياتهم، حيث لا تحتوي أنسجة المخ على ألياف عصبية حساسة للألم ولكن هناك أجزاء أخرى من الرأس يمكن أن تكون مسؤولة عن الصداع بما في ذلك شبكة من الأعصاب تمتد فوق فروة الرأس، أعصاب في الوجه والفم والحلق، عضلات الرأس والرقبة والكتفين

كما توجد الأوعية الدموية على طول سطح وقاعدة الدماغ، حيث يختلف الصداع بشكل كبير من حيث موقع الألم وشدته وعدد مرات حدوثه.

ما هي أنواع الصداع؟

يمكن أن يكون الصداع أساسيًا أو ثانويًا، فالصداع الأساسي يعني أن الصداع نفسه هو المشكلة الصحية الرئيسية. لكن العوامل الأخرى مثل توتر العضلات أو التعرض لأطعمة معينة قد تكون محفزة.

ويرتبط الصداع الثانوي هو الناجم عن إصابة في الرقبة أو مشاكل في العين أو التهاب في الفك أو الأسنان أو الجيوب الأنفية، فغالبًا ما يكون للصداع مسببات ، مثل الإجهاد والتعب وبعض الأطعمة والمشروبات.

يوصي الأطباء، مرضى الصداع بزيارة طبيب الرعاية الأولية للمساعدة في تقييم وإدارة آلام الصداع، وقد يشمل ذلك استراتيجيات الوقاية والأدوية وتغيير نمط الحياة.