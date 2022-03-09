مسلسلات رمضان 2022.. DMC تطرح بوستر العرض الحصري لمسلسل «العائدون»

طرحت قناة “DMC” بوستر مسلسل "العائدون" بطولة أمير كرارة عبر شاشتها، استعدادًا لعرضه حصريًا في ماراثون الدراما الرمضانية، بالتزامن مع عرضه على منصة “watch it” الإلكترونية.

ويواصل صناع مسلسل “العائدون” الذي يخوض بطولته الفنان أمير كرارة، تصوير مشاهد العمل بشكل يومي، استعدادًا لعرضه خلال موسم رمضان المقبل، دون ضغوط للتصوير بالتزامن مع العرض.

"العائدون"

مسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل، وإسلام جمال، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبى، وميدو عادل، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.

وقال مؤلف العمل باهر دويدار إن مسلسل "العائدون" المنتظر عرضه في رمضان المقبل على شاشة dmc، يختلف تماما عن مسلسل "هجمة مرتدة"، وليس امتدادًا للمسلسل الأخير كما يردد البعض.

وأضاف دويدار، في تصريحات له، أن مسلسل العائدون مستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة حدثت في المنطقة العربية، ويظهر كيفية تعامل الدولة المصرية مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة، لاسيما وأن هناك أشياء كثيرة غير معلنة.

المسلسل يجمع بين أمير كرارة وأمينة خليل وذلك بعد 11 سنة من مشاركتهما سوياً في مسلسل "المواطن اكس" والذى شهد انطلاق أمير كرارة نحو النجومية، وكذلك أمينة خليل التي كانت في بداياتها الفنية وقتها.

مسلسل العائدون مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة في المنطقة العربية، وكيف تتعامل الدولة المصرية مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة.