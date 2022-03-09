«آداب الفيوم» تنظم ورشة عمل حول «التمكين الرقمي في البحث العلمي»

نظم قطاع الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة الفيوم بالتعاون مع وحدة تكنولوجيا المعلومات IT Unit بالكلية، ورشة عمل بعنوان التمكين الرقمي في البحث العلمي، تحت رعاية ياسر مجدي حتاته، رئيس الجامعة، وإشراف عرفه صبري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، وأحمد عبد السلام، عميد كلية الآداب.

وحضر ورشة العمل كل من أحمد محمد عبد السلام، عميد الكلية، و طارق عبد الوهاب، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، و محمد دياب، الأستاذ بقسم اللغة العربية، و نجوان أحمد عاصم، مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الدراسات العليا.

وحاضر خلال الورشة إصلاح عبد الرحمن ، المدرس بقسم علم الاجتماع بالكلية، اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وقال الدكتور أحمد محمد عبد السلام، إن الورشة تأتي تأكيدًا على الدور المحوري للكلية فيما يتعلق بقطاع الدراسات العليا والبحوث، ووحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، والعمل على تطوير مقومات التميز في التمكين الرقمي في البحث العلمي، حتى توفر مخرجاته حلولاً واقعية للمشاكل التي يواجهها الباحثون.

وصرح طارق عبد الوهاب أن الورشة جاءت ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لقطاع الدراسات العليا بالكلية، وتهدف إلى تعليم الباحثين المهارات الرقمية والعلمية التي تساعدهم على تخطي معوقات البحث.

وأشارت نجوان أحمد عاصم، أن وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية تسهم من خلال مجموعة ورش عمل افتراضية تنفذها في دعم منظومة البحث العلمى، والإبداع والابتكار الرقمي لتوسيع نطاق البحوث العلمية في عالم الرقمنة.

وأوضحت إصلاح عبد الرحمن، أن التمكين الرقمي هو القدرة على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التعليمية والعمليات المساندة لها وذات الصلة بها بمهارة وكفاءة وفاعلية.

كما دعت الطلاب في الدراسات العليا، والطلاب بالمراحل المختلفة بالكلية، إلى ضرورة تنمية مهاراتهم الرقمية، بالدخول إلى المنصات التعليمية المختلفة للتعلم.

وحول التغلب على المعوقات التي تواجه الطلاب في التمكين الرقمي في البحث العلمى أكدت ضرورة تحلي الطلاب بالصبر والشغف لتعلم مهارات وموضوعات جديدة.

وعقب نهاية الورشة ناقشت تساؤلات الباحثين، كما قام أحمد محمد عبد السلام و طارق عبد الوهاب، بتكريم إصلاح عبد الرحمن، تقديرًا لجهودها المتميزة.