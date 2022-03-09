الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ القاهرة تؤكد ضرورة التعامل بكل حزم مع التعديات التي يتم رصدها

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا موسعا بحضور المهندس مصطفى زهران المشرف العام على مشروعات المنطقة الجنوبية ورؤوساء أحياء ومسئولي المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وأحيائها؛ لبحث أوجه التعامل الحاسم والرادع مع ملف التعديات والبناء عليها بالمخالفة.

وخلال الاجتماع استعرضت تقريرا مفصلا تضمن عرضا لجميع التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي التي تخضع تحت ولاية الأراضي الزراعية وحماية النيل والسكة الحديد وغيرها بأحياء المنطقة الجنوبية مصنفة (سهلة – متوسطة – صعبة) من خلال عمل المعاينات على الطبيعة ودراسة الحالات وتصنيفها.

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وأكدت نائب محافظ القاهرة ضرورة المتابعة المستمرة وتعامل الأجهزة التنفيذية بحسم لما يتم تنفيذه من إجراءات في هذا الشأن من خلال منظومة المتغيرات المكانية.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية والبناء على الاراضي الزراعية وعدم السماح بعودة التعديات على الأراضى المستردة مرة أخرى خلال المرحلة الثالثة من الموجة ١٩ والتي بدأت من يوم ٦ مارس ٢٠٢٢ وحتى ٢٦ مارس الحالي تنفيذا لتوصيات لجنة استرداد اراضي الدولة في اجتماعها خلال شهر بناير الماضي .

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وأشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الى ان جميع احياء المنطقة الجنوبية اتمت استعدادتها لتنفيذ المرحلة للثالثة من الموجة الحالية من حملات الازالة في ظل التنسيق المستمر بين الاجهزة التنفيذية من جهات الولاية والجهات الامنية وقوات انفاذ القانون الى جانب تذليل كافة الصعاب وتوفير المعدات والالات وفرق العمل اللازمة  لذلك .

وشددت على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى ليتم تنفيذ الازالات وفقا للفترة الزمنية المحددة لها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وسرعة التعامل مع كافة اشكال التعديات في المهد ومحاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

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كما اكدت تقديم كل الدعم للاجهزة التنفيذية الى جانب المتابعة المستمرة لما يتم من اعمال لتذليل اية معوقات لتنفيذ المستهدف من المرحلة الحالية بكل حسم وعدم تهاون .

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
الموجة الـ19 للإزالات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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