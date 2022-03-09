ضبط 32 شيكارة دقيق مدعم داخل أحد حظائر المواشى بشبراخيت

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة برئاسة مجدي الخضر، وبالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية موسعة على الأسواق بمركز شبراخيت.

وأسفرت الحملات عن ضبط ٣٢ شيكارة دقيق بلدى مدعم مهربة داخل أحد حظائر المواشى، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على السلع المدعومة والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.