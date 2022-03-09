عن مشاركتها في احتفالية المرأة.. ريم برج: «فخورة بوقوفي مع قرينة الرئيس»

سيطرت حالة من البهجة على احتفالية “المرأة المصرية أيقونة نجاح”، التي نظمت أمس الثلاثاء، برعاية وحضور قرينة الرئيس السيدة إنتصار السيسي، احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.

وشاركت الفنانة صفاء أبو السعود، في فعاليات الاحتفال لتعاود الظهور بعد فترة غياب عن الساحة الفنية بأغنية “بنتي يا بنوتي يا بنوتة”، وشاركتها الغناء راقصة البالية ريم محمد إبراهيم وشهرتها “ريم برج”.

وقالت ريم: “كنت مبسوطة وفخورة جدًا بوقوفي مع الجميلة صفاء أبو السعود والجميلة انتصار السيسي، قرينة الرئيس”.

وتابعت ريم برج في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم اختيارها من بين 65 فتاة تقدموا لـ"الأوديشن"، من ضمن الطالبات في المعهد العالى للباليه (اكاديميه الفنون)، وتم اختيارها بعد البروفات من قِبل مصمم الرقصات، بعدما رشحتها رشحتها مها نبيل الـ" كاسات ديريكتور".

وتعلمت "برج" رقص الباليه من خلال معهد الباليه، وهي طالبة في الصف السادس الابتدائي، دفعها شغفها بالرقص لتصبح الأولى على دفعتها فى الباليه وتحقق حلمها وحلم جدها الذي شجعها على تحقيق هدفها، قائلًة:"جدي لأبي كان بيعلمني باليه لأنه كان بطل جومباز وحابب يشوفني بطلة، عشان كده دخلت فى مدرسة باليه قبل المعهد".

تكريم الرموز

وكرمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، عددًا من الرموز والنماذج المصرية الملهمة، وذلك على هامش الاحتفال بيوم المرأة المصرية الذي عقد تحت شعار "المرأة المصرية أيقونة النجاح".

وقامت السيدة انتصار السيسي، بتكريم الدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي والتي كانت من رائدات العمل الخيري في مصر حيث أسست جمعية الباقيات الصالحات لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر وتسلمت الجائزة ابنتها رودينا ياسين محمد بسيوني.

كما قامت بتكريم اسم أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي لمستشفى "الناس" الخيري لعلاج الأطفال بالمجان ومن أهم النساء المحاربات لحقوق المرأة المصرية، والسيدة ليلى هاني سالم عضو مجلس الأمناء لمستشفى "بهية" التي تعالج السيدات اللاتي يعانين من الإصابة بسرطان الثدي بالمجان ومدافعة نشطة للغاية عن حقوق الحيوان.

كما كرمت قرينة رئيس الجمهورية، الراحلة علا لطفي غبور والتي كرست حياتها للعمل الخيري فتبنت فكرة إنشاء مستشفى متخصص لعلاج أورام الأطفال إلى أن تم افتتاح مستشفى 75375، كما أسست أيضا جمعية أصدقاء معهد الأورام وغيرها من المبادرات والجمعيات وتسلمتها ابنتها الأستاذة دينا رؤوف كمال حنا غبور .