حزب المؤتمر يشيد بالقمة المصرية السعودية: «جاءت في توقيت مهم»

أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة وعضو مجلس الشيوخ، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية مؤكدا أن الزيارة تأتي في توقيت هام للغاية في ظل المستجدات على الساحة العربية والدولية، وبالتالي الزيارة تعزز التعاون الأمني بين مصر والسعودية، كما تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.

وأثني حزب المؤتمر، بالبيان المشترك الذي صدر عن القمة المصرية السعودية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في العاصمة السعودية الرياض، والتى أكدت أن الأمن القومي لدول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأكد حزب المؤتمر، أن بيان القمة المشتركة، أكد على أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي ،ودعم المملكة السعودية للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي،ومطالبته إثيوبيا بالتخلي عن سياستها الأحادية اتصالاً بالأنهار الدولية، والالتزام بتعهداتها بمقتضى القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وضرورة التعاون بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل.

وجاء نص البيان المشترك للقمة المصرية السعودية كالتالي(:"في إطار ما يجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وقيادتيهما - حفظهما الله - وشعبيهما الشقيقين من روابط أخوية تاريخية متأصلة، وعلاقات راسخة بينهما، وأواصر القربى والمصير المشترك، قام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الموافق 5 / 8 / 1443هـ وقد استقبله أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - في مطار الملك خالد الدولي بالرياض, وقد اصطحب سموه فخامته للقاء أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية في الديوان الملكي".