السيطرة على حريق مصنع مراتب بالبدرشين دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب داخل مصنع مراتب بطريق المريوطية بقرية سقارة ، بمنطقة البدرشين.

كانت البداية بتلقي الرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مصنع لإنتاج المراتب بطريق المريوطية بقرية سقارة بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.