تحذير من غزو «عناكب ضخمة» لساحل أمريكا الشرقي

نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن توقعات بانتشار العناكب الغازية الضخمة الأصلية في آسيا على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتابعت الصحيفة، أن المواطنين في هذه المنطقة قد يجدون أنفسهم قريبًا يعيشون مع أنواع عناكب كبيرة بعيدة جدًا عن موطنها الأصلي.

وفقًا للباحثين في جامعة جورجيا، من المتوقع أن ينتشر عنكبوت الجورو، وهو نوع غازي موطنه شرق آسيا، بعد انتشاره في الولاية العام الماضي.

وأكدت الصحيفة أن عنكبوت كلافاتا معروف بقدرته على تدوير شبكات عالية التنظيم على شكل عجلة، وللإناث علامات زرقاء وصفراء وحمراء ويمكن أن يصل قياسها إلى 3 بوصات عند تمديدها بالكامل.

ووجد الباحثون أن الجورو لديه ضعف في التمثيل الغذائي لأحد أقاربه، وهو عنكبوت الحرير الذهبي، الذي انتقل إلى جنوب شرق الولايات المتحدة من المناطق الاستوائية قبل 160 عامًا، على عكس عنكبوت الحرير الذهبي، الذي لم يكن قادرًا على الانتشار شمالًا بسبب عدم قدرته على تحمل درجات الحرارة الباردة ، فإن معدل ضربات قلب الجورو أعلى بنسبة 77٪ ويمكنه بالتالي النجاة من التجمد الذي يقتل أبناء عمومته.

ووفقًا للدراسة الجديدة، من المحتمل أن تعيش عناكب جورو، التي ينحدر معظمها من اليابان، على الساحل الشرقي للولايات المتحدة لأن مناخ اليابان مشابه جدًا وتقع على نفس خط العرض تقريبًا.

قال آندي ديفيس، عالم أبحاث في كلية أودوم للإيكولوجيا ومؤلف مشارك في الدراسة: "بمجرد النظر إلى ذلك، يبدو أن عناكب الجورو يمكن أن تعيش على الأرجح في معظم الساحل الشرقي هنا، وهو أمر واقعي للغاية".

وأكدت الصحيفة أنه خلال العام الماضي، شقت العناكب طريقها عبر ساحات شمال جورجيا، وكانت تدور حول شبكات يصل عمقها إلى 3 أمتار.

وتابعت أنه من غير الواضح كيف سافرت العناكب من شرق آسيا، لكن الباحثين يقولون إن انتشارها ربما يرجع إلى التغيرات في الظروف الجوية.