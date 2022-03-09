سحب آثار حادث إصابة 8 بانقلاب سيارة في المنوفية

رفعت أوناش المرور، بمديرية أمن المنوفية، منذ قليل، آثار حادث أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة، في انقلاب سيارة عمالة، كانت تقلهم بالطريق الإقليمى بالقرب من قرية أبو غالب.



تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة عمالة بالطريق الإقليمى بالمنوفية بالقرب من قرية أبو غالب، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.



واستقبلت مستشفى أشمون العام 8 حالات عبر ثلاثة سيارات اسعاف، وجارِ التعامل مع الحالات وإجراء الإسعافات اللازمة لهم، والتى تنوعت ما بين كسور بأنحاء متفرقة بالجسد وجروح، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة، وبيان سبب وقوع الحادث.