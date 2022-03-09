الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سحب آثار حادث إصابة 8 بانقلاب سيارة في المنوفية

حادث
حادث

رفعت أوناش المرور، بمديرية أمن المنوفية، منذ قليل، آثار حادث أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة، في انقلاب سيارة عمالة، كانت تقلهم بالطريق الإقليمى بالقرب من قرية أبو غالب.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة عمالة بالطريق الإقليمى بالمنوفية بالقرب من قرية أبو غالب، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.

واستقبلت مستشفى أشمون العام 8 حالات عبر ثلاثة سيارات اسعاف، وجارِ التعامل مع الحالات وإجراء الإسعافات اللازمة لهم، والتى تنوعت ما بين كسور بأنحاء متفرقة بالجسد وجروح، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة، وبيان سبب وقوع الحادث.

 

 

انقلاب الطريق الإقليمي قرية أبو غالب مدير أمن المنوفية سيارات إسعاف المنوفية الدفع المحضر اللازم النيابة العامة وقوع الحادث

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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