الأربعاء 09 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس «تضامن النواب» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى «يوم الشهيد»

الدكتور عبد الهادى
الدكتور عبد الهادى القصبى

هنَّأ رئيس تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى،  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، قادةً وضباطًا وجنودًا، ورجال الشرطة وجميع المصريين التحية العظيمة بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد"، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام.

وأكَّد رئيس تضامن النواب أنَّ الشهداء يضربون دائمًا أروع الأمثلة في التضحية والفداء والدفاع عن تراب الوطن الغالي وحفظ أمنه واستقراره ويقدِّمون أرواحهم الطاهرة بطيب خاطر ويروون تراب الوطن بدمائهم الزكيَّة من أجل حمايته والذود عنه ومواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف أمنه وتهدِّد استقراره" ويسطرون بدمائهم وطننا قويا جديدا يضع مصر في مصاف دول العالم الكبرى بإرادتهم الصلبة والقوية وعزيمتهم التي لا تقهر نحو هدف حماية الوطن، وبالتالي على المصريين جميعا مواصلة تلك العزيمة لبناء مصر الجديدة".

وقدم القصبى الشكر لجموع الشعب المصرى الذى تحدى بإرادته وصلابته تلك المؤامرات التى تحاك ضدنا واستطاع بفطنته دحضها والالتفاف حول الوطن وقيادته السياسية لعبور تلك المرحلة بسلام وسط منطقة ملتهبة كما تقدم  بخالص العزاء لأسر الشهداء جميعا داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم واسع رحمته.

 

السيسي الوطن الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي استقرار عبد الفتاح السيسي بعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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