إيقاف 3 موظفين عن العمل لإصابة طفل بصعق كهرباء بالشرقية

قضت محكمة جنح مركز الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمود صلاح، بمعاقبة 3 موظفين بكهرباء الشرقية، بوقف عن العمل لمدة شهرين براتب مخفف، بالحبس لمدة 6 أشهر ووقفه عن العمل لمدة شهرين براتب مخفف وغرامة 20 ألف جنيه.

كما عاقبت المحكمة المتهم الثالث لطفي، رئيس صيانة المحولات، بالحبس لمدة سنتان وكفالة 100 ألف جنيه وقفه عن العمل مع عمل مخفف لمدة 6 أشهر، مع دفع كلًا منهم مبلغ 20 ألف جنيه تعويض للطفل؛ لاتهامهم جميعًا بالتسبب فى صعق الطفل معاذ، عمره 7 سنوات، وتفحم أحد ذراعيه فى قرية شنبارة الميمونة التابعة لمركز الزقازيق.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى العبور الخاص بمدينة الزقازيق، بوصول الطفل معاذ إسماعيل عبدالسلام، 7 سنوات، مقيم بقرية شنبارة الميمونة التابعة لمركز الزقازيق، مصابًا بصعق كهرباء وتفحم أحد ذراعيه.

بالانتقال والفحص وسؤال أسرة الطفل، أشاروا إلى أن الطفل كان يلهو فى الشارع وتعرض لصعق كهرباء من أحد المحولات، ما تسبب فى تفحم أحد ذراعيه، وتم نقله إلى مستشفى العبور الخاص، لتلقى الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9913 إدارى مركز الزقازيق لسنة 2021.